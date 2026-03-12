Изумителният Дуплантис откри сезона с нов световен рекорд (ВИДЕО)

Нов сезон и нов световен рекорд в овчарския скок! Арман Дуплантис подобри за 15-и път върховото постижение, преодолявайки впечатляващите 6.31 м.

Постигна го пред родна публика в Упсала (Швеция) на турнира Mondo Classic. Второто място зае норвежецът Сондре Гутормсен с 6.00 м, а трети е американецът Закъри Брадфорд с 5.90 м.

Така в хода на кариерата си Дуплантис има 130 победи, като е спечелил 80 от последните си 82 състезания и се намира в поредица от 50 успеха. За последно е губил в овчарския скок на 21 юли 2023 г.

Дуплантис, който е роден и израства в американския щат Луизиана, следва стратегията на легендарния Сергей Бубка, който между 1984 и 1994 г. прави 17 поправки на световния рекорд на открито и 18 в зала, добавяйки по 1 см, за да може да прибира солидните бонуси, осигурени за най-добро постижение на планетата.

Доминацията на Мондо включва още две олимпийски титли - от Токио 2021 и Париж 2024, шест световни - три на открито (Орегон 2022, Будапеща 2023 и Токио 2025) и три в зала (Белград 2022, Глазгоу 2024 и Нанкин 2025), четири европейски, от които 3 на открито (Берлин 2018, Мюнхен 2022 и Рим 2024) и една в зала (Торун 2021), както и 42 спечелени старта в Диамантената лига, като е носител на 5 диаманта.