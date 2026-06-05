Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация 11 победи, 8 шампиони: българската следа в световната атлетика Саръбоюков е третият българин с победа в Диамантената лига

Божидар Саръбоюков записа 11-ата българска победа в историята на Golden Gala в Рим, след като спечели скока на дължина с 8.26 м.

Успехът е първи за България на турнира в ерата на Диамантената лига и първи след 26-годишна пауза.

Golden Gala е сред най-престижните лекоатлетически състезания в света и неизменно присъства в елитните международни вериги от 1980 г. насам.

Българската история на турнира започва през 1984 г. с победа на Людмила Андонова. Най-успешна остава Стефка Костадинова с четири триумфа, а сред победителите са още Йорданка Донкова, Цветанка Христова, Светла Димитрова-Пищикова, Ива Пранджева и Ростислав Димитров.

Снимка: Getty Images

С успеха си Саръбоюков стана едва третият българин с победа в турнир от Диамантената лига след Ивет Лалова-Колио и Мирела Демирева.

Освен на Golden Gala, България има значимо присъствие и в предшествениците на Диамантената лига.

В IAAF Grand Prix българските атлети печелят седем дисциплинарни титли, като Стефка Костадинова е лидер с три.

Йорданка Донкова, Цветанка Христова, Светла Димитрова и Тереза Маринова също записват победи, а Донкова става и генерален шампион на веригата през 1986 г.