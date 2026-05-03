Папа Франциск до Алекс Занарди: Ти ни научи да започваме отначало

Обичан шампион, пример за подражание: Алекс Занарди стана популярен със способността си да реагира на ужасните удари на съдбата и да ги превърне във възможност.

Поради тази причина тежкият инцидент през 2020 г. предизвика вълна от солидарност и подкрепа за шампиона, не само от обикновените фенове. Тогавашният папа Франциск написа писмо до шампиона, публикувано от Gazzetta.it, докато Занарди все още се бореше за живота си.

Преди 6 години италианецът бе пометен от камион, докато участваше в надпревара със своя байк в района на Пиенца. Той така и не успя да се възстанови напълно, въпреки че излезе от кома и възвърна способността си да говори. Две години по-късно той пострада и при пожар в дома си.

Ето пълния текст:

Скъпи Алесандро, твоята история е пример за това как да започнеш отначало след неочакван неуспех. Чрез спорта ни научи да живеем живота като протагонисти, превръщайки увреждането в урок по човечност. Благодаря ти, че даде сила на онези, които я бяха загубили. В този много болезнен момент съм близо до теб и се моля за теб и семейството ти. Нека Господ те благослови и Дева Мария да те закриля. Брат, Франциск.

"Нека Господ те благослови"

Последните дни на Алекс Занарди са преминали тихо, далеч от шума на света, в онази крехка граница между болката и обичта, пише gazzetta.it. След дълго лечение в Падуа и години, белязани от усложнения и изпитания, той си отиде така, както живя – със сила, но и заобиколен от най-важното: прегръдката на семейството.

До него бяха съпругата му Даниела и синът му Николо, в дома им в Новента Падована, където някога избра да създаде живот в последните 20 години.

В последно време той прекара време в специализирано заведение в Падуа, където лекари и медицински екипи се грижеха за него. Здравето на бившия пилот наскоро се влоши, като се развиха усложнения, въпреки че той все още можеше да се разхожда на чист въздух с инвалидната си количка.

Но накрая, след поредното тежко изпитание, пътят му достигна своя край.

Светът загуби шампион. Но близките му загубиха нещо много повече – съпруг, баща, човек с огромно сърце.

Община Новента Падована изрази съболезнованията си в изявление на кмета Марчело Бано: „Скърбим за кончината на нашия съгражданин Алекс Занарди. Велик шампион, но преди всичко велик човек. Той показа на света какво означава никога да не се отказваме, да отговаряме на най-тежките трагедии, като обичаме живота още повече, с онази невероятна усмивка, която всеки, който го е видял, дори само веднъж, никога няма да забрави.

Доброто, което е направил, е толкова велико, че думите не могат да му отдадат справедливост. Пример, който е невъзможно да се сравни, но такъв, който той завинаги ще пази в сърцата си. Близо сме до семейството в този момент на скръб и сме на разположение за всяка нужда. Ден на траур ще бъде обявен веднага щом стане известна датата на погребението.“

Погребението ще се проведе в базиликата „Санта Джустина“ в Падуа във вторник от 11:00 часа.