Люис Хамилтън: Безполезен съм (ВИДЕО)

Проблемите на Люис Хамилтън във Ферари продължават. 7-кратният световен шампион не успя да влезе в последния етап на квалификацията и ще започне състезанието в Унгария на 12-а позиция.

След като отпадна в Q2, англичанинът сподели, че е "безполезен", докато съотборникът му Шарл Льоклер спечели квалификация и ще стартира от полпозишън.

"Карах ужасно. Това е. Просто съм безполезен. Няма проблем с автомобила, видяхте, че имаме полпозишън. Предполагам, че трябва да сменят пилота", сподели Хамилтън, визирайки себе си.

Лошото представяне на бившия пилот на Мерцедес на "Хунгароринг" идва след отпадане в Q1 на Гран При на Белгия. Най-високата позиция, която Хамилтън е заемал в състезание за Ферари е четвърта, а този сезон за първи път от 10 години не успя да се качи на подиума в домашния старт на "Силвърстоун".

“It’s me every time. I’m just useless. The team has no problem. The second car is on pole, so they probably just need to change driver.”



