Италианска скиорка загуби битката с рака

Италианската състезателка в алпийските ски Елена Фанчини загуби битката с рака. Кариерата на скиорката бе преждевременно прекъсната от мозъчен тумор.

Италианката си отиде от този свят само на 38 години. Тя починала в дома си в Солат, съобщи италианската федерация по зимни спортове. За последно Фанчини бе на ски пистата през декември 2017 г. Пет години по-късно получи разрешение отново да тренира, но не влезе във форма, тъй като състоянието й се влошило в последните няколко месеца.

Във визитката на скиорката личи едно сребро в Бормио от световното първенство през 2015 г. в спускането. Тя записа и две победи за Световната купа в спускането. Фанчини почина в деня, в който нейната сънародничка Марта Басино спечели златното отличие в супер гигантски слалом и два дни след като Федерика Бриньоне завоюва златото в комбинацията.

Трагедията на италианката не бе подмината от Микаела Шифрин, която използва социалните мрежи, за да се сбогува със своята колежка.

This was a day filled with emotions. There is so much I’d like to share… but what weighs the heaviest is the loss of @elenafanchini. I’m sending my condolences to the whole Fanchini Family, who have had such a strong impact on our sport and world with their passion and kindness. pic.twitter.com/gmsLPVHX4I