На 6 едва не го убиват шимпанзета, а сега е шампион на тепиха

Дуния Сибомана-Родригес мечтае за световна слава в борбата

Едва ли сте чували името на Дуния Сибомана-Родригес! Той е само на 18, а сякаш е преживял милиони животи и му предстоят още толкова. 

Лицето му обаче ще запомните! 

Дуния е от Конго, когато е съвсем малък преживява нападение, което едва не отнема живота му. След това всичко се променя. 

Ужасът 

В Конго нашият герой, брат му и братовчед му са нападнати от шимпанзета. Братовчедът е ранен фатално, а Дуния е с тежки контузии в областта на лицето - с разкъсана уста, буза и ухо. Губи и един от пръстите си.

За случая разбират от нестопанската организация „Фонд за спасяване на усмивки за деца“, която издирва деца в бедни на ресурси страни, нуждаещи се от лицеви или черепни операции. Благодарение на нея Дуния пътува до САЩ, където е опериран безплатно в хирургията на Детската болница „Стони Брук“. Тогава той е на 8 години. 

Животът го удря още веднъж, когато и двамата му родители си отиват от този свят за кратко време. 

Само че в този момент е напълно валидна приказката, че когато животът ти затваря една врата, се отваря нова. 

Борбата

Дуния е осиновен от треньора по борба Мигел Родригес. Той го приема в семейството си и го води в залата, а това с борбата е любов от пръв поглед.

"Не знаех много за този спорт, но той ми пасна перфектно", разказва Дуния. 

Това си личи и по успехите му на тепиха. Преди да спечели национална титла на САЩ през март, той е спечелил пет титли от окръг Насау и три щатски първенства.

Тези успехи го карат да мечтае! 

Голямата му цел е да спечели стипендия, за да продължи със спорта и в колежа. Дуния иска да се развива и в друга област, като в момента се е насочил към финансите. 

Но на първо място е здравето!

Днес той може да говори гладко, без проблем. Състоянието му обаче го принуждава често да шепти. До момента е претърпял 16 операции на лицето и му предстоят още.

Въпреки това той има своя философия: "Щастлив съм! Животът е хубав! Не трябва да оставяте на другите да определят кои сте! Трябва да създадете своята история!"

