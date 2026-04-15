Национален селекционер призна: Излъгах с ваксината против коронавирус!

Огромен скандал се развихри в Швейцария, след като селекционерът на мъжкия национален тим по хокей призна, че е фалшифицирал сертификата си за получена доза от ваксината срещу коронавирус.

Патрик Фишер - един от най-обичаните и най-успешни специалисти в страната, се разкая за действията си преди олимпийските игри в Пекин, които се проведоха през 2022 г.

В тях бе задължително спортисти, треньори и всички в олимпийското село да имат валиден сертификат за ваксина против вируса или да бъдат карантинирани в хотел за 3 седмици.

Признанието

Фишер е пътувал с тима за Пекин с подправени документи и заяви, че съжалява за това свое решение.

"Бях в тежка лична криза, защото не исках да се ваксинирам. В същото време със сигурност не исках да разочаровам отбора си и феновете на олимпийските игри. Много съжалявам, ако съм наранил някой с това решение", покая се той.

Специалистът е начело на националния тим на Швейцария от 2015 г. насам. Той води отбора на 3 олимпийски игри - в Пьонгчанг 2018 (10-о място), в Пекин 2022 (8-о място), в Милано/Кортина (5-о място).

3 пъти Швейцария беше сребърен медалист от световно първенство при Фишер.

Глобата

Треньорът вече плати буквално за измамата.

През 2023 г. държавната телевизия на Швейцария разкри измамата с документи. Фишер се призна за виновен.

Той разкри, че си е купил сертификат от интернет, а това му донесе глоба от 40 000 швейцарски франка или около 44 000 евро.

Коронавирусът

Световната пандемия промени доста спорта и турнирите по света. Олимпийските игри в Токио и европейското първенство по футбол бяха отложени с година, за да не се допусне масово заразяване.

В Пекин и Токио бяха много стриктни към спортистите и техните щабове. Малцина избраха изолацията в хотел, която ограничаваше тренировките им именно в последните седмици преди старта.

Най-известният скандал от времето на задължителните ваксини е този с Новак Джокович. Сърбинът бе депортиран от Австралия след като влезе в страната без задължителните ваксини и бе обявен за заплаха за общественото здраве.