Не дават парите на световния шампион по дартс (ВИДЕО)

Люк Литлър влезе в историята като най-младия световен шампион по дартс, но не може се възползва от парите, които спечели.

17-годишният англичанин заслужи 500 000 паунда от наградния фонд за триумфа си в "Александра Палас" в Лондон. Оказва се обаче, че е твърде млад, за да ги използва.

Той ще има пълен достъп до тях чак когато навърши 18 години. Дотогава те ще бъдат под контрола на мениджърската компания, която държи правата му.

"Литлър спечели 500 000 паунда от наградния фонд след реализирането на детската си мечта да стане шампион. 18-ият му рожден ден е след три седмици и дотогава той ще получава джобни от мениджърската компания", пише The Telegraph.

LITTLER IS THE WORLD CHAMPION!



LUKE LITTLER ACHIEVES HIS DARTING DESTINY!



The 17-year-old sensation produces a spectacular display to defeat Michael van Gerwen 7-3 and create more history at Alexandra Palace!



https://t.co/pIQvhqYxEj#WCDarts | Final pic.twitter.com/QbQgg2B1oA