Защо Григор Димитров не пие? (ВИДЕО)

Българският тенисист седна на една маса със своя колега Стефанос Циципас, както и с откривателя на таланти Патрик Муратоглу, за да признае... защо не близва алкохол!

Димитров и Циципас отново ще застанат очи в очи, но за демонстративна среща в София на 12 юни, който може да гледате пряко по bTV от 20:00 ч.

Какво пият тенисистите?

Докато Муратоглу, Димитров и Циципас се настаняваха, мениджърът предложи да си поръчат нещо за пиене.

"Никога не съм опитвал алкохол!", призна българинът и разкри защо:

"Когато бях на 16 години живеех в Барселона и обичах толкова много да излизам. Взимах автобуса от училище и слизах към града и се забавлявахме от петък до събота. Прибирах се в 7:00 ч. сутринта, спях два часа, взимах си нещата и отивах на тренировка. После спях до към 22:00 ч., оправях се, взимах автобуса и обратно към Барселона за една късна вечеря... Живях така няколко месеца. Не, няколко години!", призна Григор и добави:

Точно в този момент той решава, че алкохолът не е за него.

"Когато излизахме така, винаги някой пиеше. Виждах какво им причинява алкохолът. И осъзнах, че, ако пия, това ще се случи и с мен, че няма да имам контрол върху себе си. Тази картина ми се е отбелязала в съзнанието. И така и никога не съм опитвал!", категоричен е българският тенисист.

Напиването на Циципас

Гръцкият колега на Григор пък призна, че е опитал алкохол за първи път след като през 2019 г. е спечелил Лейвър Къп и е празнувал с Роджър Федерер и Рафаел Надал в Женева.

"Роджър дойде и каза: "Хайде, трябва да пийнеш! Току що спечели купа!". И аз го послушах", разказва Циципас.

"Почувствал си напрежението от Роджър", засмя се Григор.

"Не ми хареса. Не е за мен! Никога не съм се напивал в живота си", призна гъркът.

"Аз само пръсках с шампанско", добави Димитров.

След тези признания очакваме с нетърпение как двамата ще отпразнуват срещата си в София на 12 юни.