bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Защо Григор Димитров не пие? (ВИДЕО)

Двамата със Стефанос Циципас ще се изправят един срещу друг на 12 юни в София, а шоуто може да гледате пряко по bTV

Защо Григор Димитров не пие? (ВИДЕО)
Getty Images

"Ако някой беше казал, че ще стана добър тенисист, щяха да му отговорят: "Няма как!" - признанието е на Григор Димитров. 

Българският тенисист седна на една маса със своя колега Стефанос Циципас, както и с откривателя на таланти Патрик Муратоглу, за да признае... защо не близва алкохол! 

Димитров и Циципас отново ще застанат очи в очи, но за демонстративна среща в София на 12 юни, който може да гледате пряко по bTV от 20:00 ч.

Какво пият тенисистите?

Докато Муратоглу, Димитров и Циципас се настаняваха, мениджърът предложи да си поръчат нещо за пиене. 

"Никога не съм опитвал алкохол!", призна българинът и разкри защо:

"Когато бях на 16 години живеех в Барселона и обичах толкова много да излизам. Взимах автобуса от училище и слизах към града и се забавлявахме от петък до събота. Прибирах се в 7:00 ч. сутринта, спях два часа, взимах си нещата и отивах на тренировка. После спях до към 22:00 ч., оправях се, взимах автобуса и обратно към Барселона за една късна вечеря... Живях така няколко месеца. Не, няколко години!", призна Григор и добави: 

"Ако някой беше казал, че ще стана добър тенисист, щяха да му отговорят: "Няма как!"

Снимка: Getty Images

Точно в този момент той решава, че алкохолът не е за него. 

"Когато излизахме така, винаги някой пиеше. Виждах какво им причинява алкохолът. И осъзнах, че, ако пия, това ще се случи и с мен, че няма да имам контрол върху себе си. Тази картина ми се е отбелязала в съзнанието. И така и никога не съм опитвал!", категоричен е българският тенисист. 

Историята на Григор още не е приключила - и тенисът го знае!

Напиването на Циципас

Гръцкият колега на Григор пък призна, че е опитал алкохол за първи път след като през 2019 г. е спечелил Лейвър Къп и е празнувал с Роджър Федерер и Рафаел Надал в Женева. 

"Роджър дойде и каза: "Хайде, трябва да пийнеш! Току що спечели купа!". И аз го послушах", разказва Циципас. 

"Почувствал си напрежението от Роджър", засмя се Григор. 

"Не ми хареса. Не е за мен! Никога не съм се напивал в живота си", призна гъркът. 

"Аз само пръсках с шампанско", добави Димитров. 

След тези признания очакваме с нетърпение как двамата ще отпразнуват срещата си в София на 12 юни. Демонстративният мач обещава много интересни ситуации и отигравания, а вие може да ги гледате пряко по bTV от 20:00 ч.!

Тагове:

тенис барселона алкохол Григор Димитров стефанос циципас

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Адът премина през града": Съблекалня, бус и терен - Локо Дряново показа щетите (ВИДЕО)
Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Бившата на Винисиус си навлече проблеми след целувка с маймуна (ВИДЕО)

Бившата на Винисиус си навлече проблеми след целувка с маймуна (ВИДЕО)
Ужас! Легенда на Формула 1 с травма на главата след въоръжен обир в дома му!

Ужас! Легенда на Формула 1 с травма на главата след въоръжен обир в дома му!
Мейуедър е баща на пето дете. Плаща 1 милион долара на стриптийзьорка!

Мейуедър е баща на пето дете. Плаща 1 милион долара на стриптийзьорка!

Последни новини

Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Бившата на Винисиус си навлече проблеми след целувка с маймуна (ВИДЕО)

Бившата на Винисиус си навлече проблеми след целувка с маймуна (ВИДЕО)
Ужас! Легенда на Формула 1 с травма на главата след въоръжен обир в дома му!

Ужас! Легенда на Формула 1 с травма на главата след въоръжен обир в дома му!

"Адът премина през града": Съблекалня, бус и терен - Локо Дряново показа щетите (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV