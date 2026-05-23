"Живей активно" отново събра спортисти и ентусиасти за най-важната си задача

Повече от две десетилетия със спорт в центъра на София!

С тази статистика могат да се похвалят организаторите от кампанията „Живей активно“.

И броят на участниците все така нараства.

А посланието – не е важно състезанието, а спортът да бъде масов сред всички възрасти и да се помага на нуждаещите се.

„3, 2, 1 – старт!“

Цялата дългогодишна организация е сложна и специфична, но опитът вече си казва думата.

Нели Ангелова добре помни как е започнало всичко и колко усилия са били необходими.

"Едно поколение израсна с нас. Тръгнахме юни месец 2006-а от пилоните на НДК, извървяхме този километър и половина до Южния парк и пак сме тук!“, споделя тя като един от главните организатори.

„Ние ще ви водим. Вървете след нас!“

Инклузивно бягане на 5 километра и 2,5 км, волейбол с шампиони, мастър клас по художествена гимнастика и баскетбол с кауза – средствата отиват за отбора по баскетбол в колички София-Балкан.

Освен че участниците можеха да избират от няколко вида спорт, те можеха да се срещнат и с познати лица от спорта.

Сред вдъхновителите бяха олимпийската шампионка в тройния скок от Сидни 2000 Тереза Маринова, бронзовият медалист по волейбол от световното първенство в Токио 2006 Евгени Иванов, едно от лицата на баскетбола в колички Персиян Еленков и сребърната медалистка по художествена гимнастика от Олимпийските игри в Париж 2024 Боряна Калейн.

„За мен е много важно младите хора да се научат да се движат и това да им стане част от ежедневието, така че с удоволствие се включвам в подобна кауза“, с неугасващата си усмивка каза Боряна Калейн.

„За мен е голяма отговорност – отборът и спортът. За лична кауза съм го приел, така че на такива събития жертвам семейството си, за да мога да съм тук“, добави и Персиян Еленков.

Eмоцията е всеобща, бъдещето – светло

Не просто да чуеш за събитие с кауза, а да се включиш в него.

Това прави 25-годишният Румен Ангелов, който взе участие в ходенето на 2.5 км и във волейболните предизвикателства.

„Инициативата ме спечели с това, че се събират пари, не е състезание. Много е важно да има много хора особено на тези, защото се дава по едно евро на всеки километър“, не скри радостта си Ангелов.

Човекът, в чиито ръце беше силата да даде втори живот на Персиян, също присъстваше.

Доктор Светлин Цонев също подкрепи каузата и застана пред камерата на bTV по темата за баскетбола на колички7

„Посланието на тези хора е, че всеки може да бъде активен и може да се върне чрез спорта към нормалния и активен начин на живот“.