Миньор Перник изпадна при аматьорите. Феновете изкъртиха оградата и седалките

Миньор Перник изпадна от Втора лига след изключително драматичен кръг в ешалона.

В последния кръг "жълто-черните", които са водени от атрактивния треньор Вилислав Вуцов, загубиха с 1:2 у дома от участника в елита от сезон 2026/2027 Дунав Русе.

Обратът на "Стадиона на мира" преля чашата за феновете, които нападнаха футболисти и щаб след последния съдийски сигнал.

Надежда, но за кратко

Миньор водеше с гол през първото полувреме от дузпа, успешно реализирана от Александър Александров.

През втората половина на мача обаче "драконите" от Русе постигнаха пълен обрат с голове на Ивалдо Руфе и Денислав Минчев, който реализира при добавка след спасена дузпа.

Така "чуковете" заеха 16-о място в крайното класиране и от следващата кампания няма да имат професионален статут, а ще се подвизават в Трета югозападна група.

Гневът

Емоционалните запалянковци на перничани очаквано бяха бесни от развоя на мача.

Веднага след последния съдийски сигнал те започнаха да рушат стадиона и да хвърлят към терена седалки и камъни, което принуди футболистите и треньорите да се скрият. На скамейката липсваше Вилислав Вуцов, тъй като треньорът на Миньор бе наказан за решителния мач. Той не успя да изпълни задачата, за която беше назначен в края на март - да не допусне изпадане за клуба.

Напрежението достигна връхната си точка, когато феновете изкъртиха предпазната ограда и на терена нахлу един от тях. Полицията обаче се намеси бързо.

Грозните сцени се пренесоха на изхода, където една от най-свирепите агитки причака футболисти и ръководство за обяснения след мача.

Изпадащи и изкачващи се

Дунав Русе вече е ясен нов тим в Първа лига от следващия сезон.

Янтра Габрово победи с 4:1 Беласица Петрич и ще играе бараж за участие в елита срещу Септември.

В Трета лига, освен Миньор, изпадат Севлиево и Беласица.