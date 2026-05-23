Трето място за Божидар Саръбоюков в Диамантената лига

Третия в света в скока на дължина от първенството в зала през преди няколко месеца Божидар Саръбоюков продължава с доброто си представяне сред елита на леката атлетика.

Българинът завърши трети в Сямън, Китай на събитие, част от престижната Диамантена лига.

Това е второ такова участие за Саръбоюков на такъв форум.

Скоковете

В Сямън българинът направи два успешни опита, като за третото място му стигна резултатът от първия - 8,29 м.

При четвъртия си опит той скочи 8,12 м.

Така Саръбоюков изостана само от олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция (резултат 8,46 м) и световния шампион от Доха 2019 Таджей Гейл от Ямайка (резултат 8,32 м).

Сезон

Пред Саръбоюков се разкрива тежък летен сезон. Той има още 4 потвърдени участия в Диамантената лига – на 4 юни в Рим, на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Между тях българската звезда в световната лека атлетика ще се състезава и в още няколко силни международни турнира.

Родната публика също ще има възможност да се порадва на изявите на атлет №1 на България. Към момента той планира участие на Националния шампионат, който ще се проведе на 25 и 26 юли.

С националния екип възпитаникът на Димитър Карамфилов трябва да стартира на Балканския шампионат (20 и 21 юни), както и на най-важния старт през сезона – европейското първенство в Бирмингам, което ще се проведе между 10 и 16 август.

21-годишният Саръбоюков завърши зимния сезон като №2 в световната ранглиста в скока на дължина с 8,45 м. Той взе 3 национални титли, като освен в коронната си дисциплина, триумфира в скока на височина и в тройния скок. Последва и световният бронз в Торун.

В дебюта си в Диамантената лига преди седмица в Шанхай, той завърши втори.