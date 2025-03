Никола Цолов катастрофира и не завърши в Австралия

Пилотът на Кампус Никола Цолов не завърши второто състезание от първия кръг за сезона във Формула 3 на пистата "Албърт Парк" в Мелбърн след инцидент.

Гран при на Австралия започна на мокра писта и с три загряващи обиколки зад кола на сигурността. След нейното оттегляне Цолов загуби една позиция още в първия завой, изпреварен от Лорънс ван Хьопен.

Той беше застигнат и от Калъм Войсин в подхода за девети завой. Британецът атакува от външната страна, но Цолов не го видя и в опита си да отвори максимално траекторията удари пилота на Родин, който срещна стената, а двамата завършиха в зоната за сигурност и вън от състезанието още в средата на първата състезателна обиколка.

След състезанието стюардите във Формула 3 обявиха, че нито Никола Цолов, нито Калъм Войсин ще бъдат наказани, приемайки инцидента за състезателен.

Tsolov and Voisin collide and end up sliding off into the grasshttps://t.co/xAX6ElVdTD#F3 #AusGP pic.twitter.com/lKtcRs9qPV