Новият национален герой? Кими Антонели променя правилата на играта

Ще подкрепя ли Италия повече Ферари или Андреа Кими Антонели? Доскоро подобен въпрос звучеше немислимо. Днес той разделя италианските фенове на Формула 1.

За първи път в ерата на социалните мрежи италианец води в световния шампионат не в болид на Скудерия, а с Мерцедес . И не просто участва, а печели. На 19 години Антонели се превърна в символ на нова реалност: италиански шампион извън Ферари.

Снимка: Reuters

В Италия "черните кончета" винаги са били повече от отбор. Те са културна идентичност, „национален отбор на в моторните спортове“. Победите се празнуват като държавни празници. Подкрепата към Скудерия традиционно е безусловна, почти религиозна. Затова появата на италианец, който печели срещу нея, създава безпрецедентна дилема.

Последният италиански пилот с реални шампионски амбиции беше Микеле Алборето през 1985 г. — и той караше именно за Ферари. Днес ситуацията е различна. Антонели печели последователни състезания и променя очакванията на цяло поколение фенове.

Снимка: Reuters

Дори Ферари символично призна успеха му с поздравление след победата му в Шанхай — жест на уважение към съперник, който е и национална гордост. Това не отменя верността към червеното, но легитимира новата фигура в италианския моторен пантеон.

Италия над отбора!

Феновете вече се разделят условно на три групи. Първата остава вярна на отбора от Маранело независимо от всичко. Втората поставя Италия над отбора: когато италианец печели, той заслужава подкрепа. Третата избира компромиса — подкрепя и двете страни, докато не се стигне до пряк сблъсък за титлата.

Най-показателна е реакцията именно в Маранело: фенове аплодират „момчето от съседния квартал“, макар да знаят, че кара за конкурент. Това е нова емоционална територия за Италия.

Снимка: Reuters

Истинският тест предстои. Какво ще стане, ако Антонели се бори за титлата срещу пилот на Ферари - Льоклер или Хамилтън?

Засега изводът е ясен: Ферари остава сърцето на италианската Формула 1. Но появата на Антонели променя правилата. За първи път въпросът „Кого подкрепяш?“ вече няма автоматичен отговор.