Шокиращо: Ред Бул провокира смъртни заплахи към пилот във Ф1

Най-младият пилот във Формула 1 - Андреа Кими Антонели, бе обект на хиляди смъртни заплахи след изминалото състезание в Катар, а една от главните причини бяха изказвания от щаба на Ред Бул по време на самата надпревара.

19-годишният италианецът допусна грешка в заключителните обиколки и позволи на претендента за титлата Ландо Норис да го изпревари. По този начин Норис спечели 12 точки и ще има още по-голям шанс да триумфира следващата седмица.

Хейт коментарите

След състезанието профилът на Антонели бе залят с милиони коментари, включително обиди и смъртни заплахи. В резултат на това пилотът на Мерцедес промени профилната си снимка в социалните мрежи.

От екипа на Мерцедес са преброили над 1100 коментара под акаунта на Антонели и още над 330 под официалния акаунт на отбора. От Мерцедес заявиха, че приемат цялата тази история много сериозно и въпросът е отнесен пред ФИА.

Първоизточникът

Като инициатор на негативните коментари може да се смята състезателния инженер на Макс Верстапен - Джанпиеро Ламбиазе, който по време на състезанието каза: "Не съм сигурен какво се случи с Антонели там. Изглеждаше сякаш просто отби и пусна Ландо да мине".

Съветникът на Ред Бул - Хелмут Марко, също нажежи страстите, като сподели, че младият пилот "нарочно е направил път" на Норис, за да го изпревари.

От отбора пуснаха официално изявление, в което се извиняват на Кими Антонели. "Коментарите, направено преди края и веднага след Гран при на Катар, предполагащи че пилотът на Мерцедес Кими Антонели умишлено е позволил на Ландо Норис да го изпревати, са очевидно неверни.

Повторенията показват как Антонели за момент губи контрол над колата си, като по този начин позволява на Норис да го задмине. Искрено съжаляваме, че това доведе до онлайн тормоз срещу Кими".

Шампионската титла

Според много критици, хейт коментарите срещу дебютанта във Формула 1 са заради това че Ландо Норис може да спечели шампионската титла. Според тях в социалните мрежи се наблюдава тенденция сред коментарите на фенове в социалните мрежи, че "Ландо Норис не заслужава титлата при пилотите".

Въпреки това англичанинът е с актив от 408 точки на върха и води с 12 на Макс Верстапен и с 16 на своя съотборник в Макларън Оскар Пиастри.

В последното състезание следващия уикенд - Гран при на Абу Даби, ще се реши кой ще бъде шампион при пилотите.

