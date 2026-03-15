Кими Антонели: Скрит сред гумите като дете, а днес на върха на подиума

В света на Формула 1 понякога се появяват таланти, които изглеждат родени за скоростта. Един от тях е Андреа Кими Антонели – момчето, за което моторният спорт не е просто професия, а част от семейната ДНК.

Само преди часове, като пилот на "Мерцедес", той триумфира в Гран при на Китай, оставяйки зад себе си съотборника си Джордж Ръсел и опитния Люис Хамилтън с "Ферари".

Роден в Болоня на 25 август 2006 г., Кими израства буквално „на хляб и мотори“. Баща му Марко Антонели е бивш автомобилен състезател и собственик на отбор, който се състезава в различни GT шампионати.

Първите спомени на Кими са как седи в картинг едва на две години заедно със своя баща, а на пет вече го управлява самостоятелно.

Между гумите

Първият допир на Кими Антонели с Формула 1 звучи почти като сцена от филм. През 2014 г., когато е само на седем години, Кими отива на пистата "Хокенхайм" за състезание, в което участва баща му. Момчето обаче няма право да влиза в падока – твърде малък е. Решението на баща му е… нестандартно. Той скрива момчето в количка, натоварена с гуми, и покрива всичко с чадър, за да не привлича внимание. Така Кими преминава покрай охраната и за първи път се озовава в питлейна, където години по-късно ще се завърне - този път през официалния вход.

Пътят до върха идва бързо – толкова бързо, че понякога изглежда нереален. Докато вече управлява болиди със скорост над 300 километра в час, Антонели все още трябва да се справя с нещо много по-земно – училището. Завършва през 2025 г., като често учи по време на пътуванията между състезанията. Кими признава с усмивка, че математиката не е любимият му предмет. Затова понякога търси помощ от хора, които със сигурност разбират от изчисления – инженерите на отбора му "Мерцедес".

С 300 км/ч, но без книжка

Парадоксът е още по-голям: Антонели става пилот във Формула 1, преди дори да може законно да кара кола по пътищата. Шофьорската си книжка той взема само няколко седмици преди дебюта си в Гран При на Австралия. И макар да управлява болид със скорост над 300 км/ч, признава, че на изпита се е притеснявал най-много от… паркирането.

Зад целия този стремглав възход стои и едно много силно семейство. Баща му Марко е човекът, който запалва искрата и вярва в таланта му. Майка му Вероника и по-малката му сестра Маги са най-големите му фенове и неизменно го подкрепят във всеки етап от кариерата.

И когато идва първият голям успех, моментът е особено емоционален – не толкова заради победата, а защото може да я сподели с баща си. С човека, който някога го е скрил в купчина гуми, за да му покаже света на Формула 1.

"Толкова съм щастлив, че баща ми е с мен в този ден и стана свидетел на първата ми победа във Формула 1. За съжаление майка ми и сестра ми не успяха да дойдат, но съм сигурен, че са гледали вкъщи и се радват за мен", казва младата звезда.

С триумфа си в Шанхай 19-годишният Андреа Кими Антонели върна Италия на върха във Формула 1 почти две десетилетия след последната победа на Джанкарло Фисикела през 2006 г., когато Кими все още не е бил роден.