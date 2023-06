Олимпиец в ски скоковете умря в катастрофа

При пътен инцидент загина ски скачачът Патрик Гасиеника. 24-годишният състезател участва на олимпиадата в Пекин 2022 г. и спечели десето място с националния отбор на САЩ.

Патрик е роден в САЩ през 1998 г. и произхожда от семейство на емигранти от Полша.

Olympic ski jumper Patrick Gasienica, who competed for the United States last year in the Beijing Games, has died after being involved in a motorcycle crash on Monday night, according to the Bull Valley Police Department. He was 24.https://t.co/7trcmsWFRT

Започва да се занимава със ски скокове на 4 години, а на 13 се мести близо до ски център, където баща му започва работа като треньор.