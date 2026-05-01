Олимпийска медалистка получи наказание от 20 месеца

Бронзовата медалистка в овчарския скок на олимпийските игри в Париж през 2024 г. изгоря заради допинг. Алиша Нюман получи наказание от година и 8 месеца.

Санкцията е заради пропуснати допинг тестове, а в лекоатлетическите среди вече се говори, че вероятно ще доведе до край на кариерата на канадката.

31-годишната Нюман е сред утвърдените имена в дисциплината. Отделът за почтеност към Световната лека атлетика (Athletics Integrity Unit) обаче излезе с официално становище, в което се посочват конкретните ѝ нарушения.

Правилата са си правила

Според него, Нюман е пропуснала допинг проверка първо през февруари миналата година, а след това и на два пъти през август.

Трите нарушения водят до наказанието. Случаят подчертава строгите изисквания спортистите да предоставят актуална информация относно местонахождението си, дори и да не участват в състезания.

За последно видяхме Нюман в действие в Диамантената лига - в турнирите в Катар и Мароко през месец май 2025 г. След това тя не се е появявала на пистата.