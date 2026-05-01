Олимпийска медалистка получи наказание от 20 месеца

Санкцията вероятно ще сложи край на кариерата ѝ

Бронзовата медалистка в овчарския скок на олимпийските игри в Париж през 2024 г. изгоря заради допинг. Алиша Нюман получи наказание от година и 8 месеца.

Санкцията е заради пропуснати допинг тестове, а в лекоатлетическите среди вече се говори, че вероятно ще доведе до край на кариерата на канадката.

31-годишната Нюман е сред утвърдените имена в дисциплината. Отделът за почтеност към Световната лека атлетика (Athletics Integrity Unit) обаче излезе с официално становище, в което се посочват конкретните ѝ нарушения.

Правилата са си правила

Според него, Нюман е пропуснала допинг проверка първо през февруари миналата година, а след това и на два пъти през август.

Трите нарушения водят до наказанието. Случаят подчертава строгите изисквания спортистите да предоставят актуална информация относно местонахождението си, дори и да не участват в състезания.

За последно видяхме Нюман в действие в Диамантената лига - в турнирите в Катар и Мароко през месец май 2025 г. След това тя не се е появявала на пистата.

 
ЦСКА е на финал, но отнесе солидна глоба. Децата на терена също в санкциите

Пеп за ПСЖ - Байерн: Лоши треньори и слаби играчи, предпочетох Стокпорт

Григор Димитров пропуска турнира в Рим. Вижте къде ще играе!

Черният 1 май 1994 г.: Айртон Сена по пистата към вечността

Скандал в Русия: Спряха дете от мач заради плакат със Симеон Николов!

Лийдс на Илия Груев почти си осигури оцеляването

Цолов е 10-и в квалификацията в Маями, тръгва първи в спринта

81 дни след кошмара: Линдзи Вон сложи токчета (ВИДЕО)

Откриха деветото издание на турнира в памет на Ваня Войнова (ВИДЕО)

