Барса може да стане шампион днес, а Флик ще отиде на театър!

Ако нещо се случи с Реал Мадрид, ще ме информират в групата в WhatsApp, каза треньорът на каталунците

Барселона е с една крачка по-близо до осигуряването на шампионската титла в Ла Лига и това може да се случи днес, въпреки че "каталунците" не играят.

Грандът от "Камп Ноу" спечели гостуването си на Осасуна снощи с 2:1, само на малко им липсва да си осигурят титлата.

Това може да се случи днес, ако Реал Мадрид не спечели като гост на Еспаньол.

Ужас за Барселона! Ямал може да пропусне световното?

Мачът между Еспаньол и Реал Мадрид започва в 22:00 часа, а Ханси Флик казва, че може да е на театър по същото време.

„Ще гледам ли Реал Мадрид - Еспаньол? Може би тогава ще отида на театър с жена ми. Още не съм бил“, каза Флик след вчерашния мач на Барса.

„Няма да гледам Реал Мадрид, това е сигурно. Не е за мен. Ако нещо се случи, ще ме информират в групата в WhatsApp.“

Реал Мадрид е панаир!
 
