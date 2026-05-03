Барса може да стане шампион днес, а Флик ще отиде на театър!

Барселона е с една крачка по-близо до осигуряването на шампионската титла в Ла Лига и това може да се случи днес, въпреки че "каталунците" не играят.

Грандът от "Камп Ноу" спечели гостуването си на Осасуна снощи с 2:1, само на малко им липсва да си осигурят титлата.

Това може да се случи днес, ако Реал Мадрид не спечели като гост на Еспаньол.

Мачът между Еспаньол и Реал Мадрид започва в 22:00 часа, а Ханси Флик казва, че може да е на театър по същото време.

„Ще гледам ли Реал Мадрид - Еспаньол? Може би тогава ще отида на театър с жена ми. Още не съм бил“, каза Флик след вчерашния мач на Барса.

„Няма да гледам Реал Мадрид, това е сигурно. Не е за мен. Ако нещо се случи, ще ме информират в групата в WhatsApp.“