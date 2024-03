Прокълнатият Дрейк заложи на Джошуа - Нгану

Проклятието на американския рапър Дрейк може и да позагуби от силата си след финала на Super Bowl, в който той позна кой ще триумфира. То обаче продължава да влияе на мнозина.

Загубилите спортисти го обвиняват, победителите благодарят. Певецът остава и хит в социалните мрежи, където се шегуват на негов гръб. Но дали ще им даде нов повод?

Дрейк заложи огромна сума на боксовия суперсблъсък между Антъни Джошуа и Франсис Нгану, който ще се проведе около полунощ в саудитската столица Рияд.

When Anthony Joshua said he wouldn’t let Drake in his dressing room before a fight because of the cursepic.twitter.com/bcnIdDTKQe