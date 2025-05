Ръгби звезда загина след катастрофа с влак (ВИДЕО)

Огромна трагедия сполетя спортния свят. Сребърният медалист по ръгби от олимпийските игри в Париж с Фиджи - Джосая Райсуке, почина, след като бе блъснат от влак, докато пътувал към тренировка на своя отбор Кастр.

От клуба потвърдиха ужасяващата новина, като в изявление споделиха: "С натежало сърце научихме за смъртта на нашия играч Джосая Райсуке, който загина в пътен инцидент. Цялото ни семейство (отборът) е съкрушено от тази ужасна новина. Джош бе част от отбора от 2021 г. Той бе прекрасен съотборник, много обичан от всички, включително от феновете на Кастр, които го подкрепяха. Изказваме искрените си съболезнования към неговото семейство и близки".

Президентът на клуба Пиер-Ив Револ сподели: "Ние сме в шок след внезапната смърт на Джосая. Той бе лъчезарно момче на терена и извън него, стълб на фиджийската общност, която имаме в клуба и към която сме много привързани. Разбира се мислите ми са за годеницата му и цялото му семейство и благодаря на всички, които се обърнаха към клуба. Отборът на Кастр няма да прави повече коментари и моли отсега нататък траурът в семейството му да бъде уважен".

