Рамо до рамо на пистата: Майка и син пишат история (ВИДЕО)

От майчината прегръдка до най-големия спортен форум на планетата. За първи път в историята на алпийските ски майка и син ще участват заедно на олимпийските игри в Милано и Кортина. Сбъдната мечта, която се предава от поколение на поколение.

С агресивния си стил на каране и мощния рев на старта, американката Сара Шлепер е сред звездите на алпийските ски заедно с Линдзи Вон и Джулия Манкузо. След участие в четири зимни игри за САЩ, тя се омъжва и приема мексиканско гражданство.

В последния си слалом като американка през 2011 г. Сара се спуска по рокля... и с най-ценното в ръцете си: 4-годишния си син Ласе. 15 години по-късно двамата ще влязат в историята като първата майка и син, които ще се състезават заедно в алпийските ски на зимните олимпийски игри.

Да затвориш цикъла

"Мисля, че ще се разплача, защото в последният ми старт за САЩ го носех в обятията си до финала, а сега ще можем да затворим цикъла заедно като семейство, като майка и син, това е нещо невероятно", вълнува се Сара.

"Много съм щастлив, че ще карам с майка ми, това е нещо специално. Да представям Мексико заедно с мама е мечта, която чаках дълги години", допълва Ласе.

За 47-годишната Сара това ще е седма олимпиада, което я нарежда на второ място във вечната ранглиста по брой участия на зимни игри. 18-годишният Ласе, който дебютира рамо до рамо с майка си, се превръща в един от най-младите участници в алпийските дисциплини за Мексико.