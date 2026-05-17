DARA има снимки с две футболни фланелки! На кой отбор е фен?

Победителката в "Евровизия" ще ви изненада с пристрастията си

DARA покори Европа и спечели един от най-престижните музикални конкурси в света със своята песен "Бангаранга". 

Само преди часове българката триумфира в 70-ото издание на "Евровизия", при това по възможно най-категоричния начин - с най-много гласове и от професионалното жури, и от публиката на Стария континент! 

DARA вече е световна звезда, а милиони припяват "Бангаранга", която дълго ще се чува от различни места. 

В този ред на мисли, решихме да проверим на кой футболен отбор е привърженичка българската музикална дива. Тя е родом от Варна, но в социалните мрежи е доста потайна откъм спортни пристрастия и няма публикации за Спартак или Черно море. 

Въпреки това открихме две снимки на DARA с футболни екипи!

Фен или мода

През юни 2024 г. DARA публикува снимки със стилизиран футболен екип. Той е на ЛА Галакси. 

Не е ясно дали певицата наистина си пада по тима, който в момента е девети в Западната конференция на САЩ.

 
 
 
Много е вероятно това да е само модно решение, с което тя излезе на сцената в Пловдив за концерт. 

Извън работата

Друг е случаят от октомври 2024 г.! 

Тогава DARA публикува снимки с фланелка на италианския Милан. Тогава тя е на почивка със съпруга си във Валенсия. 

Тук сме по-склонни да вярваме, че става дума за фенски пристрастия, тъй като на същата дата Милан победи Брюж с 3:1 в Шампионската лига. 

 
 
 
Самата певица споделя, че като дете е предпочитала да играе футбол с момчетата, а мечтата ѝ е била да стане гимнастичка. 

DARA, заедно с красивия трофей от "Евровизия" се прибира у нас в следобедните часове на 17 май. Всичко от нейното пристигане на родна земя може да видите в предаването "120 минути", което започва в ефира на bTV в 16:30 ч.!

