Русия избухна след златото на България в Баку

Завръщането на руските гимнастички на международната сцена не минава без напрежение в художествената гимнастика. Сега повод стана Европейската купа в Баку, където ансамбълът на България спечели златните медали, изпреварвайки руския тим (бел. ред. - който се състезава под неутрален статут AIN2) и Израел.

Зад отбора, който участва в Азербайджан, стои клубът „Небесна грация“ на олимпийската шампионка Алина Кабаева, за която се говори, че е любимата жена до Владимир Путин, която след оттеглянето на Ирина Винер постепенно се превърна във водеща фигура в руската художествена гимнастика.

Няколко дни след финала Руската федерация по гимнастика изпрати официално писмо до техническия комитет на Европейската гимнастика с искане за проверка на оценките. В документа се твърди, че българският и израелският ансамбъл са допуснали сериозни технически грешки, които според руската страна не са били отчетени достатъчно строго от съдиите.

Руснаците подчертават, че техният отбор е показал по-силно изпълнение в решаващата фаза на състезанието, но въпреки подадения протест срещу оценките резултатите са останали непроменени.

"Молим Ви да проверите крайните резултати на отборите, спечелили медали: България (27.350), Израел (27.050) и AIN2 (26.800). Израелският и българският отбор допуснаха значителни технически грешки. Това обаче не повлия на крайните резултати.

Треньорите на отбора AIN2 подадоха протест срещу комисиите DB и DA, но резултатите останаха непроменени", пише генералният секретар на руската централа Снежана Шаталова и след това обяснява молбата си със стремеж да се подобри работата на руските гимнастички.

Случаят предизвика бурни реакции в гимнастическите среди и руските спортни медии, където открито се заговори за „несправедливо“ класиране.

В същото време специалисти защитиха представянето на българския ансамбъл, като подчертаха високата трудност и сложност на съчетанието, което е компенсирало допуснатите неточности.