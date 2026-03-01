С мартеница и икона - изпратихме участничката ни на Паралимпийските игри

С мартеница и икона на Богородица председателят на БОК Весела Лечева изпрати единствената ни участничка в Зимните паралимпийски игри - Стела Янчовичина. Българката ще стартира в алпийските дисциплини гигантски слалом и слалом в Кортина.

Стела замина за Италия като действаща световна шампионка при паралимпийците, след като през януари спечели титлите в гигантския слалом и слалома в Словакия.

"Голяма отговорност, но ще дам всичко от себе си, за да покажа България какви деца има", каза Стела.

Пътят към Игрите

Тя е родена и израснала в Банско, а за пръв път се качва на ските на 5-годишна възраст.

"От малка най-голямата ми подкрепа и опора е моят баща Стефан Янчовичин, който ме качи на ските. От спорт те се превърнаха в страст за мен“, посочи тя.

Състезателната кариера на Стела започва, след като завършва средно образование. В момента неин треньор е Георги Бистрин, а помощник-треньор – баща й Стефан.

"При всеки старт има напрежение, притеснение, особено когато знаеш, че си на Олимпийски игри, но ще се старая да се концентрирам върху трасето и да дам всичко от себе си“, каза Янчовичина, чието участие на Параолимпиадата ще бъде в гигантския слалом и в слалома.

„Пожелавам си да се справя добре, да се концентрирам и да представя България достойно“, коментира преди заминаването си за Италия състезателката.

Подготовката на българската алпийка включва изключително интензивен график. Тя прекарва ежедневно по 3 часа в тренировки на пистата. Към това се добавят още 2 часа интензивни занимания във фитнес залата всеки ден. Основният акцент в нейния тренировъчен процес е постигането на пълна психическа и физическа готовност за финалните стартове.

Янчовичина влиза в надпреварата със самочувствието на доказан шампион. Тя спечели световната титла в гигантския слалом и слалома през януари 2026 г. Този голям успех бе постигнат на световното първенство в Ясна, Словакия. Родом от Банско, Стела ще се бори за нови отличия в същите дисциплини по време на паралимпийския форум в Италия.

Параолимпийските игри са сред най-престижните спортни форуми, но и символ на силата на човешкия дух, волята и постоянството. Участието на Стела Янчовичина е не само личен успех, но и признание за труда, характера и отдадеността ѝ към спорта. Тя ще има възможността да представи достойно България, родния си град Банско и Ски клуб „Юлен“ на световната сцена.

Програмата

6 март – Церемония по откриването

12 март – Гигантски слалом

14 март – Слалом

15 март – Церемония по закриването