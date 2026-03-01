bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

С мартеница и икона - изпратихме участничката ни на Паралимпийските игри

Стела Янчовичина замина за Италия като действаща световна шампионка

С мартеница и икона на Богородица председателят на БОК Весела Лечева изпрати единствената ни участничка в Зимните паралимпийски игри - Стела Янчовичина. Българката ще стартира в алпийските дисциплини гигантски слалом и слалом в Кортина.

Стела замина за Италия като действаща световна шампионка при паралимпийците, след като през януари спечели титлите в гигантския слалом и слалома в Словакия.

"Голяма отговорност, но ще дам всичко от себе си, за да покажа България какви деца има", каза Стела.

Пътят към Игрите

Тя е родена и израснала в Банско, а за пръв път се качва на ските на 5-годишна възраст.

"От малка най-голямата ми подкрепа и опора е моят баща Стефан Янчовичин, който ме качи на ските. От спорт те се превърнаха в страст за мен“, посочи тя.

Състезателната кариера на Стела започва, след като завършва средно образование. В момента неин треньор е Георги Бистрин, а помощник-треньор – баща й Стефан.

"При всеки старт има напрежение, притеснение, особено когато знаеш, че си на Олимпийски игри, но ще се старая да се концентрирам върху трасето и да дам всичко от себе си“, каза Янчовичина, чието участие на Параолимпиадата ще бъде в гигантския слалом и в слалома.

„Пожелавам си да се справя добре, да се концентрирам и да представя България достойно“, коментира преди заминаването си за Италия състезателката.

Подготовката на българската алпийка включва изключително интензивен график. Тя прекарва ежедневно по 3 часа в тренировки на пистата. Към това се добавят още 2 часа интензивни занимания във фитнес залата всеки ден. Основният акцент в нейния тренировъчен процес е постигането на пълна психическа и физическа готовност за финалните стартове.

Янчовичина влиза в надпреварата със самочувствието на доказан шампион. Тя спечели световната титла в гигантския слалом и слалома през януари 2026 г. Този голям успех бе постигнат на световното първенство в Ясна, Словакия. Родом от Банско, Стела ще се бори за нови отличия в същите дисциплини по време на паралимпийския форум в Италия.

Параолимпийските игри са сред най-престижните спортни форуми, но и символ на силата на човешкия дух, волята и постоянството. Участието на Стела Янчовичина е не само личен успех, но и признание за труда, характера и отдадеността ѝ към спорта. Тя ще има възможността да представи достойно България, родния си град Банско и Ски клуб „Юлен“ на световната сцена.

Програмата

6 март – Церемония по откриването

12 март – Гигантски слалом

14 март – Слалом

15 март – Церемония по закриването

 
Тагове:

весела лечева Италия бок алпийски дисциплини кортина Паралимпийски игри стела янчовичина

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Христо Стоичков: Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности!

Христо Стоичков: Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности!
Синът на Георги Велинов: За мен беше чест, че беше мой баща

Синът на Георги Велинов: За мен беше чест, че беше мой баща
Левски срази Локо София в луд мач

Левски срази Локо София в луд мач
Трето място за Малена Замфирова в Криница!

Трето място за Малена Замфирова в Криница!
Благой Георгиев блокиран в Дубай: На 50 метра до нас избухна бомба

Благой Георгиев блокиран в Дубай: На 50 метра до нас избухна бомба

Последни новини

Левски срази Локо София в луд мач

Левски срази Локо София в луд мач
Христо Стоичков: Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности!

Христо Стоичков: Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности!
Синът на Георги Велинов: За мен беше чест, че беше мой баща

Синът на Георги Велинов: За мен беше чест, че беше мой баща
Напусна ни великият Георги Велинов

Напусна ни великият Георги Велинов
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV