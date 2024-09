Сензация! Дюбоа приспа Джошуа пред 96 000 на "Уембли" (ВИДЕО и ГАЛЕРИЯ)

Сензация в тежката категория на професионалния бокс. Даниел Дюбоа нокаутира Антъни Джошуа в 5-ия рунд пред рекордните 96 000 зрители на "Уембли" и противно на всички очаквания защити пояса си на Международната боксова федерация (IBF).

27-годишният Дюбоа, сочен като абсолютен аутсайдер в Битката за Британия, повали бившия световен шампион цели пет пъти. Наказателната му акция започна още в края на първия рунд, а след това той системно продължи да пласира чудовищни удари в главата на съперника.

В петия рунд Джошуа се хвърли в атака и за миг изглеждаше, че поставя Дюбоа в трудна ситуация. Даниел обаче контраатакува с поредното си гръмотевично дясно кроше и този път окончателно приспа противника.

"Е, не се ли забавлявате?", обърна се победителят към зрителите в Лондон, които го аплодираха бурно. "Аз съм гладиатор. Аз съм воин. Искам да стигна до най-високото ниво на този спорт и да разгърна своя потенциал."

Daniel Dubois KOs Anthony Joshua with a destructive right hand counter in RD5, sending Joshua crashing face-first into the ropes #JoshuaDubois | #Boxing pic.twitter.com/3tCBh30XKn