Щангистът с церебрална парализа: Кой е Иван Арнаудов? (ВИДЕО)

От осъзнаването, че си различното дете до това да се превърнеш в национална гордост и пример за непримирим дух.

Това е съдбата на Иван Арнаудов – пара щангистът, който се справя с всяка тежест в живота.

Роден в село Мусачево, той докосна шампионския връх съвсем наскоро и спечели бронз от европейското първенство по пара вдигане на тежести. Само че до отличието пътят е дълъг!

Детство в болници

На Иван му се налага да порасне едва на 5 години:

„Когато бях на 5, баща ми почина. Наложи се често майка ми да работи повече, за да си позволим нормален живот.“, спомня си за детството Иван.

Вместо да бъде на детската площадка, Арнаудов е в операционните зали за поредната интервенция заради церебралната парализа. Тези операции са нужни, за да може да продължи да използва ставите си! И на двата крака!

За детето Иван, това е един ад, който сякаш няма край:

„Трябваше да мина през много операции, първата от която бях на 5-годишна възраст. Беше на ахилеса. После последователно имах и на другия крак, на ахилеса. Когато моите съученици бяха на море, аз бях на операция или след операция, което не ме караше да се чувствам добре. Изпитвах срам, изпитвах срам от себе си.“, разказва Иван Арнаудов.

Медалът

Две десетилетия по-късно, Иван може да бъде горд със себе си.

На европейското първенство по пара вдигане на тежести в Тбилиси, Грузия, той спечели бронзов медал в категория до 80 килограма. Нещо повече - Иван Арнаудов направи 3 успешни опита и вдига над глава общ сбор от 377 килограма - тежест, която не представлява трудност за него, след като се е справил с всички житейски мъки.

Иван Арнаудов е успешен IT специалист, а вдигането на тежести остава в сърцето му.

Откъде идва силата? От миналото! И от хората, които никога не го изоставят, никога не го стъпкват, никога не му заявяват, че не може!

Като баба му Недялка - жената, която го кара да вярва, че "церебрална парализа" е диагноза, а не присъда. С нейния лик на крака си, Иван печели медалът!