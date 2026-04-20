"Железните", еп. 4: Здравко Пеловски - момчето от гаража (ВИДЕО и СНИМКИ)

Кнежа е малък град. Но голяма част от историята на българските щанги минава оттук.

Тук започва и пътят на момчето, което днес върви по стъпките на олимпийския шампион Гълъбин Боевски.

Това е Здравко Пеловски

"Отивам на първият ми лагер в "Дианабад", зад подиума е снимката на Гълъбин Боевски. Не знам, чисто съвпадение или просто това си ми е съдба, не знам... Надявам се един ден да постигна неговите успехи", разказва националът ни по вдигане на тежести, с който ви срещаме в Епизод 4 на дигиталната ни поредица "Железните".

Днес в 14:00 ч. - Иван Димов и Здравко Пеловски ще се борят за медалите в кат. до 65 кг на Евро 2026 в Батуми.

От 11:00 за титлата ще вдига и Ангел Русев при 60-килограмовите. Тук ще вдига и Дениз Данев.

Първата среща на Здравко с щангите е почти случайна. Дребен, с проблеми с дишането, дори не бил първият избор на треньорите. Но един ден се скрива в колата на брат си... и отива сам на тренировка.

Още първия път треньорът разбира — това дете има усет към щангата.

По време на пандемията залите затварят. Повечето спират да тренират или го правят тайно. Здравко не.

Той продължава... в гаража

По-късно се връща от европейско първенство — пети в Европа. Но вече без клуб и без зала.

И отново започва оттам, откъдето може най-трудно — от семейния гараж.

Обикновен гараж за една кола. Само че вътре няма автомобил, а подиум, лостове и щанги.

Там тренира за световно първенство. Там събира и деца, които започват да тренират с него. "Тогава получихме отново подкрепата на Златан Ванев. Изпратиха ни два подиума, взехме два чифта стойки, два лоста... Всичко в гаража. После стана много тясно, 5-6 деца имаме. Купихме шатра, изместихме в двора един подиум. И с течение на времето вече взехме всичко от Николово", разказва Пеловски.

А подигравките?

„Гаражните момчета нямат шанс.“ После идват състезанията. И същите тези момчета печелят медали.

В този гараж Здравко стига само на 16 килограма от световния рекорд. В този гараж доказва най-важното — че условията не правят шампиона.

Прави го характерът.

„Най-лесно е да се откажеш“, казва той. „Аз съм от онези, които не се отказват.“

"Те имат условията, ти имаш сърцето"

"Вътре в мен нещо ми говори от някъде, не знам откъде... Казва ми кога съм готов да мина, да я вдигна, кога някой човек не трябва да е до мен. Постоянно нещо ми говори и ме бута напред в правилната посока", откровен е щангистът.

Пеловски е категоричен, че успехите му са започнали, когато е открил вярата. Специален за него е кръстът, който носи. Той е неговата пътеводна светлина.

"Нося го в чорапа по време на състезания. На левия крак, по-близко до сърцето. Когато ми е важен опитът, се навеждам и го потърквам. И в гаража е с мен, сякаш сияе...", разказва ритуала си Здравко.

Каквото и да направи днес на европейското първенство в Грузия, което може да гледате пряко по RING, Здравко Пеловски си остава то - момчето от гаража. За едни – това е присъда, а за други като него – истински комплимент. Комплиментът да успяваш. Дори и на инат.

