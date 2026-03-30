Сикрет Сървис притеснени заради внуците на Тръмп и Тайгър Уудс

Нови проблеми след катастрофата

Тайгър Уудс може да се завърне в големия спорт, може да повтори добрите си дни, в които печелеше титла след титла на голф игрището, но едно нещо повече няма да може да прави!

Вероятно американската звезда никога повече няма да бъде допусната до шофьорското място в автомобил, ако в него са децата на настоящата му приятелка!

При това указанията идват от най-високо ниво - от Сикрет Сървис. Службата, която пази президента на САЩ, е доста притеснена, след като за четвърти път в последните години Уудс направи катастрофа, а след това стана ясно, че е шофирал под въздействието на опиати. 

От няколко години Тайгър Уудс е във връзка с Ванеса - бившата снаха на президента Доналд Тръмп. Тя се разведе с първородния син на държавния глава Доналд-младши през 2018 г. 

Двамата с наследника на Тръмп имат 5 деца - Кай Мадисън (родена 2007), Доналд Джон III (роден 2009), Тристан Милош (роден 2011), Спенсър Федерик (роден 2012), Клои София (родена 2014).

Уудс и бившата снаха на Тръмп бяха заподозрени във връзка, след като голфърът бе засечен да предава уроци на децата. 

Според "Ню Йорк Поуст", след катастрофата от миналата седмица, той няма да може никога повече да шофира кола, в която са те! "Агентите със сигурност няма да пуснат наблизо до децата Уудс. Те са охранявани от Сикрет Сървис". 

В петък, 27 март, голфърът обърна своя автомобил, след като удари пикап с малко ремарке при изпреварване. На място дрегерът е отчел липса на алкохол в кръвта, но Уудс е отказал тест с урина за наркотични вещества, което доведе до ареста му. След като преседя 8 часа зад решетките, той бе освободен. 

Според медиите в САЩ, 50-годишният Уудс приемал изписани му от лекар болкоуспокояващи, а не дрога. 

"Той не е от хората, които ще взимат наркотици. От години обаче приема обезболяващи", казва близък до голфъра. 

През 2017 г. Уудс катастрофира, като се смята, че е загубил съзнание зад волана. Четири години по-късно той отново обърна автомобила си и получи тежки травми на крака, които доведоха до операция. 

Най-емблематичната му катастрофа е от 2009 г. Тогава се заби в къщата на съсед, а тогавашната му съпруга Елин го измъкна от колата, след като счупи прозореца с голф стик. Това бе и причината на светло да излязат редица афери на голфъра с други жени. По данни от таблоидите, той е изневерявал на половинката си повече от 120 пъти!

