Тайгър Уудс пак в ареста! Катастрофира, отказа да даде проба за алкохол и наркотици

Голф шампионът и смятан за един от най-богатите спортисти в света - Тайгър Уудс, е в ареста!

Причината е катастрофа, предизвикана от 50-годишната легенда в щата Флорида. Сигналът за катастрофата е подаден около 14:00 ч. Установено е, че джипът, шофиран от Уудс е закачил пикап, теглещ малко ремарке. Смята се, че голфърът е карал с превишена скорост.

За щастие, при инцидента няма тежко пострадали, но Уудс е бил отведен в ареста за минимум 8 часа. Той вече е освободен.

Пробата

Причината за арестуването на звездата е отказът му да даде урина, с която да бъде установена липсата или наличието на алкохол и наркотици.

На място полицаите се усъмнили, че той е шофирал под въздействието на забранени вещества, разкри шерифът на окръг Мартин, Флорида Джон Буденсик.

Пробата с дрегер не установила алкохол в кръвта на място. От полицията разкриха, че Уудс е съдействал за всичко на полицията, като е отказал само теста с урина, което също се счита за престъпление в щата.

На Уудс вече са повдигнати обвинения за шофиране в нетрезво състояние, нанасяне на имуществени щети и отказ да се подложи на тест, изискван от закона. Всички те се категоризират като леки престъпления.

Четвърто провинение

Това е четвърта катастрофа, в която 50-годишният голфър участва в последните години.

През 2021 г. джипът му се преобърна няколко пъти в Южна Калифорния, като заради травмите той претърпя операция на крака. През 2017 г. той загуби съзнание зад волана и се призна за виновен за безразсъдно шофиране.

Но всичко започна през 2009 г., когато той заби автомобила си в къщата на съсед. Тогавашната му съпруга Елин Нордегрен използва стикът му за голф, за да счупи прозореца и да го измъкне от джипа, а случаят отвори тема за изневерите на голфъра, които се оказаха над 120!

Доналд Тръмп

В момента 50-годишният Уудс се опитва да възроди кариерата си. Той се възстановяваше от контузия на ахилесовото сухожилие, получена през 2025 г.

След инцидента президентът на САЩ Доналд Тръмп, който е близък приятел на голфъра, коментира: "Много лоша новина. Моят приятел преминава през тежък период. Било е инцидент, само това знам. Той ми е много близък приятел - страхотен човек е, страхотен мъж"

Преди дни държавният глава разкри, че Уудс няма да участва на турнира в Огъста.

Интересно е да отбележим, че спортната легенда е във връзка с бившата снаха на Тръмп - Ванеса. Двамата са заедно от 2024 г., а тя се разведе с първородния син на президента Доналд-младши през 2008 г.

Кариерата на голфъра го нарежда сред едни от най-великите спортисти в историята. Той има 15 "Мейджър" титли. От 2021 г. е част от Залата на славата на своя спорт. Уудс е човекът, бил най-дълго време номер 1 в световната голф ранглиста - 683 седмици.