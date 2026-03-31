bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Скандал в София: Рускиня загърби флага на Украйна (ВИДЕО)

Шокираща липса на спортсменство на Световната купа по художествена гимнастика

Скандал в София: Рускиня загърби флага на Украйна (ВИДЕО)

Голям скандал помрачи Световната купа по художествена гимнастика в София. До надпреварата бяха допуснати състезателки от Русия с неутрален статут - без отличителни национални символи.

Една от тях - София Илтерякова, шокира зрителите по време на награждаването след финала на обръч. Тя демонстративно загърби флаговете, докато от уредбата звучеше украинския химн в чест на шампионката Таисия Онофрийчук. Самата Илтерякова остана втора.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by UNITED24Media (@united24.media)

От своя страна Онофрийчук отказваше да поздрави гимнастичките от Русия и Беларус по време на цялата надпревара. 

Иначе българските гимнастички завоюваха една титла и общо пет медала. Световната купа у нас е първата от тазгодишната серия от четири турнира, включени във веригата, които ще служат като квалификация за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Останалите надпревари ще бъдат в Ташкент (10-12 април), Баку (17-19 април) и Милано (10-12 юли). Същият формат ще бъде запазен и през следващата година.

Медали и грешки

България беше представена в индивидуалната надпревара от Стилияна Николова и Ева Брезалиева и от ансамбъл жени в състав София Иванова, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. Това беше първо състезание за тях за новия сезон.

В многобоя Стилияна Николова водеше до последния уред и след допусната грешка на лента се класира на второ място. Ансамбълът се пребори за бронз в многобоя, но на финалите допусна сериозни грешки особено на съчетанието с три обръча и два чифта бухалки и остана без отличие в последния ден.

Ева Брезалиева изигра вихрени бухалки и заслужено стана шампионка на финала на този уред, а Стилияна Николова завоюва бронзовото отличие. След среброто в многобоя, Николова взе и сребърен медал на финала на топка.

В турнира участваха 89 индивидуални гимнастички от 52 държави, както и 22 ансамбъла.

Тагове:

Украйна знаме художествена гимнастика химн рускиня Световна купа София

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV