Скандал в София: Рускиня загърби флага на Украйна (ВИДЕО)

Голям скандал помрачи Световната купа по художествена гимнастика в София. До надпреварата бяха допуснати състезателки от Русия с неутрален статут - без отличителни национални символи.

Една от тях - София Илтерякова, шокира зрителите по време на награждаването след финала на обръч. Тя демонстративно загърби флаговете, докато от уредбата звучеше украинския химн в чест на шампионката Таисия Онофрийчук. Самата Илтерякова остана втора.

От своя страна Онофрийчук отказваше да поздрави гимнастичките от Русия и Беларус по време на цялата надпревара.

Иначе българските гимнастички завоюваха една титла и общо пет медала. Световната купа у нас е първата от тазгодишната серия от четири турнира, включени във веригата, които ще служат като квалификация за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Останалите надпревари ще бъдат в Ташкент (10-12 април), Баку (17-19 април) и Милано (10-12 юли). Същият формат ще бъде запазен и през следващата година.

Медали и грешки

България беше представена в индивидуалната надпревара от Стилияна Николова и Ева Брезалиева и от ансамбъл жени в състав София Иванова, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. Това беше първо състезание за тях за новия сезон.

В многобоя Стилияна Николова водеше до последния уред и след допусната грешка на лента се класира на второ място. Ансамбълът се пребори за бронз в многобоя, но на финалите допусна сериозни грешки особено на съчетанието с три обръча и два чифта бухалки и остана без отличие в последния ден.

Ева Брезалиева изигра вихрени бухалки и заслужено стана шампионка на финала на този уред, а Стилияна Николова завоюва бронзовото отличие. След среброто в многобоя, Николова взе и сребърен медал на финала на топка.

В турнира участваха 89 индивидуални гимнастички от 52 държави, както и 22 ансамбъла.