Смъртта на атлет разтърси света на спорта

Жестоката смърт на лекоатлет разтърси света на спорта! Угандийският бегач на дълги разстояния Бенджамин Киплагат бе намушкан до смърт в Кения.

Полицията започна разследване, след като 34-годишният Киплагат бе открит мъртъв в кола с множество прободни рани в областта на гърдите и шията. Тялото му е намерено в близост до град Елдорет, където има лекоатлетическа писта.

"Шокирани и натъжени сме от новината за кончината на Бенджамин Киплагат. Изпращаме съболезнования на неговите приятели, семейство, съотборници и колеги. Нашите мисли са с тях в този тежък момент.", написаха от World Athletics в Twitter (X).

World Athletics is shocked and saddened to hear of the passing of Benjamin Kiplagat. We send our deepest condolences to his friends, family, teammates and fellow athletes. Our thoughts are with them all at this difficult time. https://t.co/x74j5xRvex pic.twitter.com/XvW8k5Gwss