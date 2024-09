Спа по влакове и лежа в затвора, а сега пише най-красивата спортна история

За съжаление, в ранна детска възраст той е диагностициран с рядко заболяване - остеохондроза и има доброкачествени тумори по цялото тяло. Това е заболяване, което засяга един на всеки пет милиона.

"Те са много болезнени, особено на гръбначния стълб", веднъж разказва спортистът.

На 15-годишна възраст той играе тенис на маса в парк в Ню Йорк и се влюбва в спорта, който му помага да избяга от безнадеждността и насилието на уличния живот.

Когато е на 21 години, се присъединява към параолимпийския спорт. Освен това успява да завърши Нюйоркския университет и днес работи като социален работник.

Congrats and best of luck to Tahl Leibovitz (SSSW ’15), who is competing for @TeamUSA in para table tennis at the 2024 Paris Paralympic Games (his seventh!). Learn more about how Tahl found table tennis as a refuge during a difficult time, and more: https://t.co/3PvJtejY1A pic.twitter.com/Wx9dpfUCp2