Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Спортен нюзрум“ влиза в летен режим В следващите седмици предаването ще е в ефира на bTV

След като футболното първенство у нас приключи, а европейските клубни турнири вече имат своите шампиони, предаването ни „Спортен нюзрум“ си взима кратка почивка, а след това се завръща, при това в телевизионен ефир!

От сряда, 10 юни ще може да гледате изданията ни пряко по bTV и на обновения сайт btvsport.bg! Началният час също ще е друг – веднага след централната емисия новини!

Темите

„Спортен нюзрум“ няма да изневери на същността си и ще продължи да ви представя анализи, интересни материали и ексклузивно съдържание.

Всички важни спортни събития, както за България, така и за света, ще бъдат сред нашите теми!

Само след няколко дни стартира световното първенство по футбол – най-важното събитие за годината в спорта. Ще обсъждаме всички резултати, всички изненади и ще ви покажем неща от САЩ, Канада и Мексико, които може би сте пропуснали покрай самите мачове!

Няма как да подминем демонстративния тенис мач Postbank Tennis Gala между Григор Димитров и Стефанос Циципас, който bTV и онлайн платформата VOYO.BG ще излъчат на 12 юни! Наш екип беше на гости на родната звезда в Монте Карло, а той ни даде едно от най-откровените си и лични интервюта.

Не можем да пропуснем и подготовката на родните футболни тимове за участието в квалификациите на европейските клубни турнири и в първенството. Ще обърнем поглед и към подготовката на националните отбори по волейбол и баскетбол, за които предстои важно лято!

Водещи

„Спортен нюзрум“ отваря студиото си за всички от любимите спортни лица на bTV!

Всички те ще ви представят интересната информация всяка вечер и ще ви преведат през лабиринта от събития през лятото на 2026 г.! Илия Илиев, Иво Бързаков, Валери Генов, Калоян Кюркчиев, както и зашеметяващите ни дами Николета Маданска, Гергана Гунчева и Станимира Атанасова ще ви „отведат“ на най-горещите спортни точки!

Гледайте ни! „Спортен нюзрум“ започва на 10 юни, след централната емисия новини, както и на обновения ни сайт btvsport.bg!

Очакваме ви!