У дома и стените помагат. Дали и на Мондиал 2026? (ВИДЕО)
САЩ, Канада и Мексико мечтаят
У дома и стените помагат. Дали това ще се потвърди обаче за домакините на световното първенство?
Загуба на полуфинал, бариерата "Групова фаза" и прагът "Четвъртфинал" - това са предизвикателствата пред трите нации, които ще посрещнат 48-те отбора на започващия след седмица мондиал.
И нещо не по-леко – очакванията от привържениците си.
Почти един век
96 години. Толкова делят САЩ от най-призовото му класиране на световни футболни финали. Тогава в първото издание на мондиала отборът остава на крачка от финала.
"Янките" губят от бъдещия подгласник Аржентина с 1:6, като "албиселесте" впоследствие отстъпват от тогавашния домакин Уругвай с 2:4.
Следват още 10 участия, най-доброто от които е четвъртфиналът в Южна Корея и Япония през 2002 г.
View this post on Instagram
"Копнеем за елиминации!"
"Три пъти за късмет!", нали така? Е, Канада със сигурност ще се надява този израз да се окаже верен.
Два пъти "кленовите листа" са част от най-зрелищните сблъсъци между нациите на футболния терен: 1986-а в Мексико и 2022-ра в Катар.
Два пъти обаче преодоляването на групата се оказва прекалено голяма хапка. Дали Джеси Марш и неговите момчета ще променят това - предстои да разберем.
Мечти поне за полуфинал
18 участия от 23 издания, броено с настоящото. Това е страната на текилата, кактусите и шапките сомбреро. Мексико отново ще бъде на световно първенство!
В два случая преди това "Ел Три" е домакин и именно тогава идват най-челните класирания: четвъртфинали.
Ще опази ли Гилермо Очоа вратата си в шестото си участие на такъв форум? Времето за отговори наближава!