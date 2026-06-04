Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация У дома и стените помагат. Дали и на Мондиал 2026? (ВИДЕО) САЩ, Канада и Мексико мечтаят

У дома и стените помагат. Дали това ще се потвърди обаче за домакините на световното първенство?

Загуба на полуфинал, бариерата "Групова фаза" и прагът "Четвъртфинал" - това са предизвикателствата пред трите нации, които ще посрещнат 48-те отбора на започващия след седмица мондиал.

И нещо не по-леко – очакванията от привържениците си.

Снимка: Sports Illustrated

Почти един век

96 години. Толкова делят САЩ от най-призовото му класиране на световни футболни финали. Тогава в първото издание на мондиала отборът остава на крачка от финала.

"Янките" губят от бъдещия подгласник Аржентина с 1:6, като "албиселесте" впоследствие отстъпват от тогавашния домакин Уругвай с 2:4.

Снимка: Sports Illustrated

Следват още 10 участия, най-доброто от които е четвъртфиналът в Южна Корея и Япония през 2002 г.

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"Копнеем за елиминации!"

"Три пъти за късмет!", нали така? Е, Канада със сигурност ще се надява този израз да се окаже верен.

Два пъти "кленовите листа" са част от най-зрелищните сблъсъци между нациите на футболния терен: 1986-а в Мексико и 2022-ра в Катар.

Снимка: Sports Illustrated

Два пъти обаче преодоляването на групата се оказва прекалено голяма хапка. Дали Джеси Марш и неговите момчета ще променят това - предстои да разберем.

Снимка: The Guardian

Мечти поне за полуфинал

18 участия от 23 издания, броено с настоящото. Това е страната на текилата, кактусите и шапките сомбреро. Мексико отново ще бъде на световно първенство!

В два случая преди това "Ел Три" е домакин и именно тогава идват най-челните класирания: четвъртфинали.

Ще опази ли Гилермо Очоа вратата си в шестото си участие на такъв форум? Времето за отговори наближава!