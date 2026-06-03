Волейбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Алекс Николов: Писна ми от втори места, искаме титла Симеон Николов: Излизаме като фаворити, трябва да се преборим с това

Мъжкият национален отбор по волейбол отпътува за Росарио (Аржентина), където ще проведе заключителния етап от подготовката си за Лигата на нациите.

"Лъвовете" започват участието си в турнира в Бразилия на 10 юни с мач срещу Белгия от 19:00 ч. българско време.

Пред медиите един от лидерите на световните вицешампиони - Александър Николов, заяви, че вторите места са му омръзнали и вече е време за титла. Същевременно брат му Симеон подчерта важността на това отборът да се пребори с очакванията от ролята на фаворит.

Снимка: Lap.bg

Готови са

"Целта ни е да стигнем най-напред във всички първенства, в които играем. В Лигата на нациите играем за ранкинг в световната ранглиста. Искаме да се класираме за Олимпиадата през 2028 г. Показахме, че играем силно за кратко. Сега трябва да го показваме повече. Това е по-трудното, да бъдеш в елита. Имаме отбор с много качества. Европейското първенство го чакаме с нетърпение на родна земя", заяви най-големият син на легендата Владимир Николов.

"Аз съм по-ентусиазиран, че ще играем заедно с Мони в Лубе. Той добре си прави реклама. А на клуба казвах истината, не съм лъгал. Двама братя, като играят заедно, са като трима. Писна ми, да не казвам на какво, от вторите места - 11 в кариерата си имам. Искаме титлата, нека се кефим и на злато. То ще изтрие всички втори места. Филип тренира вече, има желание и мотивация Дано и той да стане добър. Тогава няма да сме трима като за четирима, а трима като за петима."

Снимка: Lap.bg

"Тръгваме уверени. Подобрихме техника, физика и всичко. Поставили сме се цели и отиваме там да бием. Едната цел е да се класираме на финалите на ВНЛ. Заради този мач с Иран миналата година, който загубихме с 0:3, научихме много и го показахме на Световното първенство. Факт, е че има много повече конкуренция е много добре. Кой, кога ще играе, има кой да го мисли - той седи буден до 2 часа през нощта, за да го мисли. Първо се готвим за контролата с Аржентина. После ще мислим за двубоите от ВНЛ. Сега вече излизаме в доста мачове като фаворити. И това нещо също трябва да преборим. Едно е да играеш като фаворит, друго е без да очакват нищо от теб", коментира Симеон.

"Защо не и брат ни Филип да играе волейбол. Работата е много "зелена" засега. Ако е много добър да играе с нас, ще се радваме много"

"Вълнувам се. Винаги съм искал да съм заедно с Алекс в Италия. Целите са да се борим за златото. Винаги има напрежение там. Мисля, че мога да се справя. Има разлика с това да се играе за националния отбор, но и двете са еднакво готини. В Русия се научих да се грижа сам за себе си, дори и да звучи малко смешно. Има високи очаквания, а Пламен Константинов ми е помогнал много. Научи ме на доста неща. Директен е за всичко, специалист е и е много опитен. И макар да ми наранява понякога егото, ми помогна изключително много, за да напредвам постоянно. Там израснах волейболно и физически, но и половин година живях на минус 40 градуса. Това наистина ми помогна много.", каза още вече бившият играч на Локомотив Новосибирск.