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Волейбол

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Алекс Николов: Писна ми от втори места, искаме титла

Симеон Николов: Излизаме като фаворити, трябва да се преборим с това

Алекс Николов: Писна ми от втори места, искаме титла
 

Мъжкият национален отбор по волейбол отпътува за Росарио (Аржентина), където ще проведе заключителния етап от подготовката си за Лигата на нациите. 

"Лъвовете" започват участието си в турнира в Бразилия на 10 юни с мач срещу Белгия от 19:00 ч. българско време.

Пред медиите един от лидерите на световните вицешампиони - Александър Николов, заяви, че вторите места са му омръзнали и вече е време за титла. Същевременно брат му Симеон подчерта важността на това отборът да се пребори с очакванията от ролята на фаворит.

Снимка: Lap.bg

Готови са

"Целта ни е да стигнем най-напред във всички първенства, в които играем. В Лигата на нациите играем за ранкинг в световната ранглиста. Искаме да се класираме за Олимпиадата през 2028 г. Показахме, че играем силно за кратко. Сега трябва да го показваме повече. Това е по-трудното, да бъдеш в елита. Имаме отбор с много качества. Европейското първенство го чакаме с нетърпение на родна земя", заяви най-големият син на легендата Владимир Николов.

"Аз съм по-ентусиазиран, че ще играем заедно с Мони в Лубе. Той добре си прави реклама. А на клуба казвах истината, не съм лъгал. Двама братя, като играят заедно, са като трима. Писна ми, да не казвам на какво, от вторите места - 11 в кариерата си имам. Искаме титлата, нека се кефим и на злато. То ще изтрие всички втори места. Филип тренира вече, има желание и мотивация Дано и той да стане добър. Тогава няма да сме трима като за четирима, а трима като за петима."

Снимка: Lap.bg

"Тръгваме уверени. Подобрихме техника, физика и всичко. Поставили сме се цели и отиваме там да бием. Едната цел е да се класираме на финалите на ВНЛ. Заради този мач с Иран миналата година, който загубихме с 0:3, научихме много и го показахме на Световното първенство. Факт, е че има много повече конкуренция е много добре. Кой, кога ще играе, има кой да го мисли - той седи буден до 2 часа през нощта, за да го мисли. Първо се готвим за контролата с Аржентина. После ще мислим за двубоите от ВНЛ. Сега вече излизаме в доста мачове като фаворити. И това нещо също трябва да преборим. Едно е да играеш като фаворит, друго е без да очакват нищо от теб", коментира Симеон.

Най-малкият от братя Николови върви по стъпките им (ВИДЕО)

"Защо не и брат ни Филип да играе волейбол. Работата е много "зелена" засега. Ако е много добър да играе с нас, ще се радваме много"

"Вълнувам се. Винаги съм искал да съм заедно с Алекс в Италия. Целите са да се борим за златото. Винаги има напрежение там. Мисля, че мога да се справя. Има разлика с това да се играе за националния отбор, но и двете са еднакво готини. В Русия се научих да се грижа сам за себе си, дори и да звучи малко смешно. Има високи очаквания, а Пламен Константинов ми е помогнал много. Научи ме на доста неща. Директен е за всичко, специалист е и е много опитен. И макар да ми наранява понякога егото, ми помогна изключително много, за да напредвам постоянно. Там израснах волейболно и физически, но и половин година живях на минус 40 градуса. Това наистина ми помогна много.", каза още вече бившият играч на Локомотив Новосибирск.

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