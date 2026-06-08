Тенис Публикувано в Гергана Гунчева Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация На гости на Григор Димитров - такъв, какъвто никога не сте го виждали! (ВИДЕО) Тенис звездата бе наш домакин дни преди мача му срещу Стефанос Циципас от Postbank Tennis Gala, която bTV и VOYO.BG ще излъчат на живо на 12 юни Снимка: Евгений Милов, bTV

Откровен до болка! Готов да признае грешки, готов да ни допусне до кътчета на душата, в които журналисти рядко поглеждат.

Григор Димитров - най-добрият български тенисист, ни посрещна в Монте Карло, където живее от години.

Само дни преди демонстративния му мач срещу Стефанос Циципас от Postbank Tennis Gala, която bTV и онлайн платформата VOYO.BG ще излъчат на живо на 12 юни, той бе наш домакин.

С усмивка и откровено

Да те посрещне Григор Димитров в Монте Карло е чест.

Снимка: Евгений Милов, bTV

По улиците на княжеството той се чувства добре - придвижва се с мотор, показва чаровна усмивка, няма и следа от звездно поведение.

Григор е точен, Григор е готов да говори, Григор има смелост да сподели!

Защо "приятелите" си тръгват, когато е най-трудно? Защо тенисът, който много дава, взима също толкова много? Какво всъщност иска от този живот един от най-добрите спортисти, раждали се някога у нас?

Снимка: Евгений Милов, bTV

Само година след жестоката контузия, която все още оказва влияние на формата му, Димитров няма бариери и говори откровено по всички теми!

Цялото му интервю пред нашия екип - Гергана Гунчера, Борис Пинтев, Миряна Мирочник и Борис Пинтев, ще може да гледате ексклузивно в петък, 12 юни, в деня на Postbank Tennis Gala на платформата VOYO.BG!

До тогава ще "подгреем" с горещи кадри от Монте Карло! Защото, особено в понеделник, всеки има нужда от широка усмивка като на Григор! И от подтик да бъде откровен и смел!

Събитието

На 12 юни пък ще загърбим сериозните разговори, за да освободим място за сериозен тенис!

Григор Димитров и Стефанос Циципас ще играят за българската публика и за зрителите на bTV и VOYO.BG!

Снимка: Евгений Милов, bTV

Postbank Tennis Gala започва след централната ни емисия новини. А в 19:00 ч. е началото на студиото ни онлайн на VOYO.BG с много ексклузивни гости и материали, както и с думите на главните ни герои за вечерта - Григор Димитров и Стефанос Циципас!

Не го пропускайте!