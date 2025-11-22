bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Спортисти помогнаха за събирането на 34 900 лева за благотворителност (ВИДЕО)

16 наши спортисти дариха своя екипировка за благотворителен търг

34 900 лева бяха събрани на благотворителния търг "Шампиони и приятели даряват" в столицата. Сред спортните реликви, за които наддаваха гостите, бяха трикото на Боряна Калейн от олимпийските игри в Париж и фланелките на братя Алекс и Симеон Николови от световното първенство по волейбол във Филипините.

Събитието беше уважено от самата Калейн, олимпийската шампионка Стойка Кръстева и Александра Фейгин. Събраните средства отиват в помощ на деца със забавено развитие и аутизъм.

Събитието

16 български спортисти предоставиха своя екипировка за благотворителния търг „Шампиони и приятели даряват“, който Столична община и Фондация „София – европейска столица на спорта“ организираха в Централния военен клуб в столицата.

Каузите на благотворителния търг „Шампиони и приятели даряват“ на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ са две:

„Пълноценен живот за Дими“:
Димитър Гергински е почти на 5 години, но развитието му съответства на това на 7-месечно нормално развиващо се дете. Той се ражда с тежко увреждане и още от първия си ден води битка за всяко движение и за всеки прогрес. Нуждае се от постоянна рехабилитация и терапии, за да има шанс да се развива нормално и да живее като всички деца.

Сдружение „Аутизъм днес“ – Home – autismtodaybg
Мисията на Сдружение „Аутизъм днес“ е да даде възможност на всяко дете с аутизъм в България да води качествен и независим живот. През последните осем години организацията създава четири специализирани центъра за професионална помощ – два в София, един в Плевен и от 2022 г. един в Бургас. В тях повече от 200 деца месечно и над 1000 годишно получават висококачествена терапевтична подкрепа. В момента се изгражда център и във Враца.


Основна цел на организацията е обучението на специалисти и създаването на професионална общност в България за работа с деца с аутизъм, използваща научно доказани методи и следваща световните и европейските професионални и етични стандарти. Поради високата нужда в страната и липсата на национална статистика, Сдружение „Аутизъм днес“ развива Центрове за обучение на приложни поведенчески аналитици, предоставяйки възможности за професионално развитие и придобиване на ноу-хау в област, непозната до скоро у нас.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

деца благотворителност Александър Николов симеон николов Боряна Калейн александра фейгин стойка кръстева Шампиони и приятели даряват със забавено развитие и аутизъм

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

909 дни по-късно: Барселона се завръща на

909 дни по-късно: Барселона се завръща на "Камп Ноу"

Олимпиакос пречупи Париж, Везенков помогна (ВИДЕО)

Олимпиакос пречупи Париж, Везенков помогна (ВИДЕО)
Веласкес за титлата: Радвам се, че хората мечтаят (ВИДЕО)

Веласкес за титлата: Радвам се, че хората мечтаят (ВИДЕО)
Талант на Сити напусна клуба... от скука

Талант на Сити напусна клуба... от скука
Звезда на Байерн отнесе сурово наказание (ВИДЕО)

Звезда на Байерн отнесе сурово наказание (ВИДЕО)

Последни новини

Гръм от Бразилия: Анчелоти следи играч на Левски

Гръм от Бразилия: Анчелоти следи играч на Левски

909 дни по-късно: Барселона се завръща на

909 дни по-късно: Барселона се завръща на "Камп Ноу"

Олимпиакос пречупи Париж, Везенков помогна (ВИДЕО)

Олимпиакос пречупи Париж, Везенков помогна (ВИДЕО)
Звезда на Байерн отнесе сурово наказание (ВИДЕО)

Звезда на Байерн отнесе сурово наказание (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV