Спортисти помогнаха за събирането на 34 900 лева за благотворителност (ВИДЕО)

34 900 лева бяха събрани на благотворителния търг "Шампиони и приятели даряват" в столицата. Сред спортните реликви, за които наддаваха гостите, бяха трикото на Боряна Калейн от олимпийските игри в Париж и фланелките на братя Алекс и Симеон Николови от световното първенство по волейбол във Филипините.

Събитието беше уважено от самата Калейн, олимпийската шампионка Стойка Кръстева и Александра Фейгин. Събраните средства отиват в помощ на деца със забавено развитие и аутизъм.

16 български спортисти предоставиха своя екипировка за благотворителния търг „Шампиони и приятели даряват“, който Столична община и Фондация „София – европейска столица на спорта“ организираха в Централния военен клуб в столицата.

Каузите на благотворителния търг „Шампиони и приятели даряват“ на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ са две:

„Пълноценен живот за Дими“:

Димитър Гергински е почти на 5 години, но развитието му съответства на това на 7-месечно нормално развиващо се дете. Той се ражда с тежко увреждане и още от първия си ден води битка за всяко движение и за всеки прогрес. Нуждае се от постоянна рехабилитация и терапии, за да има шанс да се развива нормално и да живее като всички деца.

Сдружение „Аутизъм днес“ – Home – autismtodaybg

Мисията на Сдружение „Аутизъм днес“ е да даде възможност на всяко дете с аутизъм в България да води качествен и независим живот. През последните осем години организацията създава четири специализирани центъра за професионална помощ – два в София, един в Плевен и от 2022 г. един в Бургас. В тях повече от 200 деца месечно и над 1000 годишно получават висококачествена терапевтична подкрепа. В момента се изгражда център и във Враца.



Основна цел на организацията е обучението на специалисти и създаването на професионална общност в България за работа с деца с аутизъм, използваща научно доказани методи и следваща световните и европейските професионални и етични стандарти. Поради високата нужда в страната и липсата на национална статистика, Сдружение „Аутизъм днес“ развива Центрове за обучение на приложни поведенчески аналитици, предоставяйки възможности за професионално развитие и придобиване на ноу-хау в област, непозната до скоро у нас.

