Стилияна Николова извоюва бронз на Световната купа

Златното ни момиче се класира и за четирите финала на уредите

Стилияна Николова извоюва бронз на Световната купа

Стилияна Николова е трета в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика в Баку. Тя събра актив от 114.050.

Възпитаничката на Валентина Иванова демонстрира висока класа на всички уреди, като даде първи резултат на обръч (29.800) и на топка с (28.750).

Българката се нареди седма на бухалки с 28.000 и пета на лента с 27.500, с което си осигури участие във финалите и на четирите уреда утре.

Очаквана шампионка

Втората ни представителка Ева Брезалиева се класира на 21-ва позиция в многобоя с актив от 103.150. Грацията, водена от Бранимира Маркова, се нареди 14-а на обръч с 26.650, зае 27-ма позиция на топка с 24.550, 17-а на бухалки с 27.050 и 27-ма на лента с 24.900.

Шампионка в многобоя стана представителката на Украйна Таисия Онофрийчук с актив от 115.650. Със среброто се окичи Даря Варфоломеев (Германия) със 114.750.

Съдия за България в индивидуалната надпревара е Филипа Филипова, която бе част от панела за изпълнение на лента.

Утре предстоят финалите на отделните уреди.

Тагове:

художествена гимнастика световна купа баку медал бронз стилияна николова

