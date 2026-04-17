Грешка прати ансамбъла под №12 в Баку

Ансамбълът на България допусна грешки в съчетанието с пет топки и се срина на 12-а позиция в многобоя след първия ден на Световната купа по художествена гимнастика в Баку. Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева в състав София Иванова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова бяха оценени с 21.150 точки (9.700 трудност, 6.600 артистичност, 5.150 изпълнение, 0.300 наказание).

Временното класиране след първия уред се оглавява от Испания с 27.200 точки пред Израел с 26.700 и Русия (неутрален статут) с 26.550.

Съдия за България при ансамблите е Християна Тодорова, която днес беше част от панела за трудност с уред. Утре предстои съчетанието с обръчи и бухалки, което ще бъде решаващо за крайното класиране в многобоя и ще определи медалистите.

След първите съчетания

Световната вицешампионка Стилияна Николова заема временно четвърто място в многобоя, а Ева Брезалиева е на шестнадесета позиция след първия състезателен ден. Стили събра общ резултат от 55.500 точки. Тя заема пето място в изпълненията с бухалки с резултат от 28.000 точки и е с четвърто място с лента с 27.500 точки.

Брезалиева е с актив от 51.950 точки. Тя е тринадесета с бухалки с 27.050 точки и четиринадесета с лента с 24.900 точки.

Начело във временното класиране е европейската шампионка Таисия Онофрийчук (Украйна) с 58.800 точки, следвана от олимпийската и друкратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 57.000 точки и от Тахмина Икромова (Узбекистан) с 56.600 точки.

Утре предстоят съчетанията с останалите два уреда, след които ще станат ясни призьорките в многобоя и финалистките на отделните уреди.