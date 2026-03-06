Световна титла за България в биатлона!

Българин е световен шампион по биатлон! Георги Джоргов заслужи титлата в масовия старт при юношите до 19 години на първенството в Арбер, Германия.

Талантът навакса падане на старта и грешка при първата стрелба, които го пратиха на 60-ата позиция. До края на надпреварата Джоргов бе безпогрешен на рубежа и заслужи историческата победа.

Среброто заслужи латвиецът Ричардс Лозберс, завършил с изоставане от 10 секунди след цели 7 грешки. Трети на 16 секунди след шампиона остана финландецът Туомас Латвалахти с 3 наказателни обиколки.

Втори медал

За Георги това е втори медал от първенството. Той грабна и бронз в индивидуалната дисциплина на 12,5 км. Тогава българинът допусна три грешки в стрелбата и завърши на 3:23.9 минути зад победителя Лозберс.

Световното първенство за юноши и девойки до 19 и до 21 години в Арбер започна на 25 февруари и ще завърши на 8 март, като утре е последната дисциплина при момчетата - щафета 3 по 7.5 км.