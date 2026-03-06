"Семейството": Кой гледа Григор Димитров в Индиън Уелс?

Григор Димитров сякаш напипа верния ритъм и успя да постигне една от най-сладките и чакани победи в кариерата си. Той се класира за втория кръг на турнира в Индиън Уелс, след като премина през Теренс Атман (Франция) с 6:4, 5:7, 6:4.

За Димитров това бе чакан успех, тъй като идва след кошмарния сезон, в който той получи тежка контузия в гръдния мускул, претърпя операция, а след това отпадна в първия кръг на няколко турнира.

Този чакан успех нямаше да е възможен без хората, които подкрепят Григор! "Семейството", както ги нарече той! И не говорим за майка му Мария и баща му Димитър.

Ейса и компания

На трибуните на Индиън Уелс за мача на Григор бяха шестима човека. Любимата му Ейса имаше място в ложата сред треньорите, а останалите петима го подкрепяха от местата си около корта.

Тъй като половинката на Димитров е истинска холивудска знаменитост, присъствието ѝ нямаше как да остане незабелязано. Медиите отбелязаха, че тя е в страхотна форма и се появи в дълга рокля, която категорично разкри това!

Ейса аплодираше пламенно и се зарадва бурно на успеха.

Освен нея, победата празнуваха още Джорджи, Емили, Дейвид, Марли и Луис.

Те са от приятелският кръг на Гонсалес и очевидно са станали близки и на Григор.

Кой са те?

Джорджи Флорес е колежка на Ейса. Тя се снима в няколко филми и сериали, като например "От местопрестъплението", "Шеметен бяг", а се смята, че ще се появи в новия сезон на "Бягство от затвора".

Емили Мейс се занимава с изкуство. Тя има галерия, а знаем, че Григор също се увлича по картини. Освен това тя е човекът, който... познава много хора. И в тази връзка работи като PR експерт и осъществява връзки между хората.

Дейвид Апелтън е музикант. Той работи по редица холивудски продукции и с доста известни актьори.

В компанията са още Марли Брайндейл, който е актьор и Луис Анхел Галиндо, чийто профил в социалните мрежи е затворен.

Снимка: Reuters

Какво следва?

Те вероятно ще бъдат на трибуните на Индиън Уелс и за следващия мач на Григор, който е много важен.

Във втория кръг на Индиън Уелс българинът ще играе срещу световния номер 1 Карлос Алкарас. През 2025 г. именно испанецът отстрани Димитров от същия турнир на осминафинал.

Двамата са играли 6 пъти помежду си, като Димитров има 2 победи - от Шанхай (2023) и Маями (2024).