Заради тежко състояние: отложиха операцията на Малена Замфирова

Оперират най-добрата ни сноубордистка в понеделник, научи bTV

Най-добрата ни сноубордистка Малена Замфирова вече е в клиника в Австрия. Днес тя трябваше да претърпи изключително сложна хирургическа интервенция в австрийския град Грац.

Състоянието й обаче не е позволявало да се проведе операцията за стабилизиране на счупената на две места бедрена кост. Това ще се случи в понеделник. Информацията беше потвърдена за bTV от бащата на Малена - Анатолий Замфиров.

Ексклузивно: Вижте първи кадри от мястото на инцидента със Замфирова

16-годишната Малена има фрактури още на таза и лопатката на рамото, след като на 3 март беше ударена в гръб от безконтролно спускащ се скиор по време на подготовката си за Световната купа в Чехия.

На Замфирова бяха извършени няколко спешни интервенции, след което беше транспортирана в австрийска болница.

По случая се води разследване.

Малена Замфирова е в болница на монахини, лекували чумата!
