Баскетбол

На високо ниво: Когато Шак (216 см) срещна Екатерина (206 см)

Американецът и рускинята са хит в социалните мрежи

На високо ниво: Когато Шак (216 см) срещна Екатерина (206 см)

На това му се казва среща на високо ниво! От емблемата на НБА Шакил О’Нийл очакваме да се извисява на 216 сантиметра. Но запознанството му с 206-сантиметрова манекенка и бивша баскетболистка се превърна в тотален хит.

Рускинята Екатерина Лисина е вписана в Книгата на рекордите "Гинес" за най-висок професионален модел в света. А срещата й с Шак бързо набра популярност в социалните мрежи.


В 17-секундното видео двамата гиганти се смеят и позират пред камерата. Лисина дори се шегува, че се изпотява в прегръдката на американеца.

Самата Екатерина има зад гърба си сериозни успехи в баскетбола. С националния отбор на Русия тя печели бронзов медал на олимпийските игри в Пекин през 2008 година, европейската титла през 2007 г. и сребро от световно първенство през 2006 г.

Тагове:

шакил онийл Екатерина Лисина

