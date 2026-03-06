bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
От полицията в Чехия: Скиорът, блъснал Малена, не е бил пиян!

Кой е причинил сблъсъка, се разследва. Няма повдигнати обвинения срещу никого

Скиорът, блъснал Малина Замфирова, не е бил пиян, заяви днес говорителката на чешката полиция Шарка Пижлова, цитирана от sport.aktualne.cz.

Българката беше блъсната в Шпиндлерув Млин на 3 март около 15:00 часа, след края на сутрешната ѝ тренировка.

16-годишната българка е със сериозни наранявания и предстои да бъде оперирана в понеделник в Австрия.

Снимка: bgnes

Според първоначална информация се смяташе, че мъжът се е спуснал неконтролируемо надолу по пистата в нетрезво състояние.

В болницата е взета кръвна проба за алкохол на скиора, която е с отрицателен резултат. Кой е причинил сблъсъка, се разследва. Няма повдигнати обвинения срещу никого. Ако бъде доказана вина, може да бъде наложена присъда до две години затвор, допълни още Пижлова.

Инцидентът е станал на финалната линия на черната ски писта Na Pláních, извън официалните тренировки на състезанието, които по това време са се провеждали на пистата Stoh.

От Българската федерация уточниха, че става въпрос за район близо до входа на лифта, където е имало много туристи, включително деца.

Талант

Замфирова е една от най-големите надежди в алпийския сноуборд. Тя дебютира в Световната купа миналия сезон и има три подиума, включително трето място в неделното състезание в Криница (Пол).

В настоящата Световна купа тя е на 10-то място в общото класиране в паралелните дисциплини. Същото място зае и на Олимпийските игри в Милано/Кортина.

Тагове:

полиция операция сноуборд алкохол кръв световна купа проби олимпийски игри Малена Замфирова Na Plnch Stoh Шпиндлерув Млин

