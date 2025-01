Тайсън Фюри спира с бокса (ВИДЕО)

"Здравейте, ще бъде кратък.", започна Тайсън във видео в Instagram.

"Искам да обявя, че прекратявам боксовата си кариера. Беше страхотно. Насладих се на всяка минута от нея"

"Бог да ви благослови, ще се видим от другата страна.", каза още Фюри.

Tyson Fury has just announced his retirement from boxing



