Това е "Бангаранга" годината на България (ВИДЕО)

Международният съюз по биатлон (IBU) свърза триумфа на Дара на песенния конкурс "Евровизия" с олимпийския успех на Лора Христова - бронза на зимния форум в Милано/Кортина д'Ампецо (Италия).

"Бангаранга" година за България в биатлона и на "Евровизия"!, написаха от IBU, сътворявайки и подходящ клип.

През февруари Христова се окичи с бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км, донасяйки на страната ни първо олимпийско отличие в зрелищния зимен спорт.

Дара спечели 70-ото издание на "Евровизия", при това по възможно най-категоричния начин - с най-много гласове и от професионалното жури, и от публиката на Стария континент.

Българката вече е световна звезда, а милиони припяват "Бангаранга", която дълго ще се чува от различни места.