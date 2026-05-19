Гент иска да отмъкне Джеймс Ето'о

За халфа ще наддават и клубове от Нидерландия и Чехия

Белгийският Гент проявява сериозен интерес към халфа на ЦСКА Джеймс Ето'о, твърди TransferFeed. Камерунският халф все още не е подновил договора си с "червените". Той изтича в края на сезона и има опция за подновяване за още една година, но само при съгласие и на двете страни.

Гент, който в момента е на шесто място в класирането, се надява да изгради силен отбор и Ето'о е с основна роля в трансферните планове. Тимът има една титла, една купа и една суперкупа на Белгия.

За Джеймс обаче се очаква да наддават клубове от Нидерландия и Чехия. В миналото той беше свързван и с Цървена звезда.

Халфът има един мач за Камерун, а текущата му пазарна стойност в Transfermarkt е 1,5 милиона евро. Пазарната стойност на всички футболисти на Гент възлиза на близо 53 милиона евро.

