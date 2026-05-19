Преди финала: Димки и факли в бойлер на "Васил Левски"

Ще проверяват фенове на Локомотив Пловдив и ЦСКА още преди София

По традиция крайните фенове проявяват въображение в надхитрянето с властите. Агитките на ЦСКА и Локомотив Пловдив не правят изключение преди финала за Купата на България в сряда.

От СДВР разкриха, че днес при проверка на националния стадион "Васил Левски" са открити множество пиротехнически изделия. Те били укрити в... затворен бойлер.

Главен инспектор Иван Георгиев, началник на сектор "Масови мероприятия", поясни и какви мерки ще бъдат взети за обезпечаването на реда. Създадена е организация още при самото придвижване на феновете към София те да бъдат спирани, да бъдат капсуловани наедно, да бъдат проверявани, след което от полицейска охрана да бъдат съпровождани до територията на столицата.

Различни маршрути

Стигнали до София феновете ще бъдат превеждани от служители на СДВР през различни маршрути, в зависимост от това на кой отбор са привърженици, до стадиона, за да паркират, обясни Георгиев.

Около националния стадион ще има няколко контролно-пропускателни пункта, а преминаването на фенове ще става от 17:00 часа. Няма да бъдат допускани граждани, употребили алкохол и които имат в себе си забранени предмети, заяви Георгиев.

Направена е също така организация да не може футболни фенове от един отбор да бъдат допускани с закупени билети за отсрещната футболна агитка, както и да се преминава между секторите, коментира главният инспектор.

Димки с дистанционно

Ще се използва максимално добре и системата за видеонаблюдение в централна градска част на София, подходите към града и на спортното съоръжение за установяване на хора, извършители на противообществени прояви, добави още началникът на сектор "Масови мероприятия".

Иван Георгиев отбеляза, че при предходната футболна среща са открити предмети, за които се смята, че са димки с прикрепено дистанционно задействане на тях. Назначени са експертизи. Намерени са пет подобни преди спортното събитие.

финал цска купа на българия локомотив пловдив

