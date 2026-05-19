Странният рекорд, който Джейдън Санчо постави в Европа (ВИДЕО)

Числото 3 е символ на хармония, творчество, оптимизъм и божествено равновесие (Света Троица).

То представлява принципа на растеж, себеизразяване и социална енергия, често асоциирано с младежка енергия и добра комуникация.

В много култури и религии 3 е смятано за свещено число, носещо късмет и смирение. Английският футболист Джейдън Санчо ще се съгласи с всичко това. 26-годишният играч държи интересен рекорд, свързан с числото 3.

Рекордът

Санчо е първият футболист в историята, който 3 поредни години играе в 3 различни финала на евротурнири за 3 различни отбора. Много хора ще се запитат как това е възможно.

Но Джейдън Санчо има обяснение. През 2024 г. той играе в Борусия Дортмунд под наем от Манчестър Юнайтед. "Жълто-черните" се класират на финала в Шампионската лига. За жалост, те губят с 0:2 от хегемона в турнира - Реал Мадрид.

Година по-късно Санчо е в Челси - отборът, който в последните години привлича играчи на куп. Англичанинът обаче е сред титулярите за Енцо Мареска и играе почти във всеки мач.

Лондонският гранд играе финал с Бетис в Лигата на конференциите и печели с 4:1. Санчо е резерва, но влиза в игра и дори отбелязва едно от попаденията.

От началото на този сезон английският национал е в отбора на Астън Вила, воден от Унай Емери. Предполагам вече се досещате на кой финал ще играе. Точно така! "Виланите" са на финал в Лига Европа.

А Джейдън Санчо влиза в историята, като първият футболист с подобно постижение. И едва ли скоро ще видим някой играч с такъв номадски "късмет".

Кариерата на Санчо

Санчо е един от играчите, които бяха смятани за бъдещето на английския футбол. Той започва в академията на Уотфорд, а след това отива в Манчестър Сити.

Фурорът, който прави, е в Борусия Дортмунд, където заедно с Арлинг Холанд и Джуд Белингам формират взривно трио в атака.

Кариерата му след това продължава в Манчестър Юнайтед, където не успява да покрие очакванията и се връща за кратко в Дортмунд, когато играе и във финала на Шампионската лига.

Дали сега ще спечели втори пореден евротурнир? Астън Вила играе срещу Фрайбург, а отговорът на въпроса ще получите в сряда от 22 ч.

